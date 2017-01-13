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〈南部〉《再生回來》地震失愛子 災民連晃汶夫婦產女

2017-01-13

太太冒著生命危險生女

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕去年二○六強震，造成永康區維冠金龍大樓倒塌，當時痛失一對寶貝兒子的災民連晃汶、陳淑怡夫婦，決定將小孩再生回來，原已結紮的母親，採人工受孕，重新懷胎，挺過妊娠毒血症、猛爆性肝炎等危險期，歷經三次洗腎，去年底產下女嬰，讓愛延續的勇氣，令各界敬佩。

賴清德頒贈生育獎勵金

市長賴清德昨專程探視，頒贈一萬兩千元生育獎勵金，還有幫陳淑怡坐月子的麻油，民政局也特地以連家的合照製作紀念卡片，送給夫婦倆，鼓舞他們走出傷痛，勇敢向前行，迎向新希望。

連晃汶、陳淑怡民國九十二年搬進維冠金龍大樓，原本一家四口生活和樂，地震後，夫婦倆被救出，但各十五歲、十歲的兒子命喪現場，天倫夢碎。

震後暫住歸仁區娘家的連晃汶夫婦，因痛失愛子，每天都以淚洗面，兩人悲傷之餘，也決定要將小孩再生回來。由於陳淑怡結紮十年，加上已三十七歲，再生育風險不小，夫婦倆採人工受孕、懷胎，檢查後，確認是女孩，預產期為今年三月一日，之前還算順利。

去年十二月二十八日深夜，陳淑怡出血，趕緊就醫，未滿三十一週情況下必須剖腹早產，醫院一度擔憂孩子保不住，要夫婦倆有心理準備，最後挺過危險期，母女均安。

陳淑怡說，當時有猛爆性肝炎，加上妊娠毒血，洗了三次腎，器官才逐漸恢復功能，而女兒出生才一千五百公克左右，心跳、脈搏微弱，醫院細心照護下，健康狀況穩定，現在已能自主呼吸，當初「賭一把」的決定是對的。

夫婦倆的一對兒子為連彥翔與連彥凱，女兒也以彥字輩來取名，叫連彥淇，陳淑怡表示，之前第二胎就希望生女孩，早已想好彥淇這個名字，歷經一番曲折，終於圓夢。

陳淑怡指出，地震後那段時間，常會夢見小兄弟，等忌日那天，去祭拜彥翔、彥凱時，將向他們說明終於有妹妹的喜訊。

至於是否還要繼續生一個，連晃汶語帶保留，認為妻子身體調養、康復後再說。

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  • 連晃汶（左）、陳淑怡（中）夫婦勇敢「再生」，賴清德探視。 （記者吳俊鋒攝）

    連晃汶（左）、陳淑怡（中）夫婦勇敢「再生」，賴清德探視。 （記者吳俊鋒攝）

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