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〈南部〉台南公園迎百歲 日本庭園大師助改造

2017-01-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接百歲台南公園，市府邀請日本著名庭園大師北山安夫來協助景觀營造，市長賴清德特別頒發「台南公園庭園景觀顧問」聘書給北山大師，希望透過大師的專業，協助台南公園再生計畫順利成功，將公園營造提升國際視野。

市長頒聘書給北山大師

京都名園高台寺是日本重要景點，北山安夫曾協助修復這座名園，市府舉辦台南公園百歲慶祝活動系列「日治時期公園庭院景觀整建國際工作坊」，邀請北山專程來台指導，提供寶貴意見與交流。

賴清德表示，台南公園再生計畫包括三步驟，首先是「體檢」，發現園內土壤硬化、燕潭淤積、瀑布不見了，因此接下來「治病」，一一整治修復，讓歷史建物活化起來，最後「強身」措施，更具公園休憩與歷史文化功能，健康、快樂的迎接下一個百年。

此外，台南社大攝影班劉浩濬師生，以一學期時間，觀察記錄台南公園，跳脫拍攝公園花樹等生態風景，發表《不一樣的告白—台南公園攝影書》，記錄民眾在台南公園的動態與生活切面，透過攝影角度呈現情感與想法。師生共同創作，集結超過二百幅作品，並自費送往美國彩印，印製十五本攝影書，提供師生個人及台南社大收藏。

台南社大表示，「台南公園故事一○○」第六十三場活動，將於週日下午二點登場，學員將分享公園攝影觀點，邀大家加入公園走讀行列，重新認識台南唯一一座即將百歲的公園。

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  • 市長賴清德頒發聘書給日本庭園大師北山安夫。（南市工務局提供）

    市長賴清德頒發聘書給日本庭園大師北山安夫。（南市工務局提供）

  • 台南公園昔日流瀑不見，市府將進行景觀改造，重拾昔日庭園造景特色。（記者洪瑞琴攝）

    台南公園昔日流瀑不見，市府將進行景觀改造，重拾昔日庭園造景特色。（記者洪瑞琴攝）

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