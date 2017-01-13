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〈南部〉《觀察筆記》就是台灣

2017-01-13

就更名為台灣代表處。

中國耀武揚威地要外交烽火，全面給我國困窘，有邦交的，以金援勾引，斷交。台灣沒邦交的，逼退代表處，如奈及利亞。

美國、英國駐我國的國家代表都早已旗幟鮮明地標示「駐台」，日本最近也改成「日本台灣」交流協會。人家都務實了，我們還在扭扭捏捏怕中國不高興。

他們豈止不高興，本來就懷抱要併吞我們的野心，何曾對台灣客氣過，如兄弟般地相敬如賓？不然怎麼飛機繞台灣之後，航母艦隊群也來繞一下？表示啥？

是兄弟會這樣？「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，中共元老廖承志的這一句溫情原來只是文字，統戰骨子。中共的手不會軟的，臉也不會笑的，笑只是為惡臉出場鋪排，惡臉相向才是正常。

就像現在的逼黑人國迫遷台灣代表處，這才是中國真面目。台灣別一廂情願，也別怕中國祭出更緊張手段。

一步步掙脫中國枷鎖，一結結解開情結，若不短痛，子孫會長痛。

台灣被激怒，不要任人宰割！（資深記者黃明裕）

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《觀察筆記》就是台灣

就更名為台灣代表處。中國耀武揚威地要外交烽火，全面給我國困窘，有邦交的，以金援勾引，斷交。台灣沒邦交的，逼退代表處，如奈及利亞。美國、英國駐我國的國家代表都早已旗幟鮮明地標示「駐台」，日本最近也改成「…

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