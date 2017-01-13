〈南部〉春節疏運 高雄機場加開55班次

2017-01-13

馬公、七美加開44班次最多

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄機場於春節期間預計加開五十五班機，以澎湖馬公、七美班次最多，航站表示，若候補旅客太多會再啟動海運、軍機等輸運。

高雄航空站副主任孫翼中表示，從一月廿五日（週三，小年夜前一天）到二月四日（週六，年初八）期間，高雄飛往七美、金門及馬公共加開五十五班次，以澎湖七美及馬公加開四十四班次最多，金門則加開十一班次。

孫翼中說，德安、遠東、立榮及華信等四家公司派出加班機，往年重點期間候補旅客多，視狀況再啟動加班計畫，也就是ABC計畫，航空公司加班─海運─軍機。

立委李昆澤關切鄉親春節輸運，曾質詢交通部長賀陳旦，「若沒班機可飛，是要鄉親游泳回家嗎？」李昆澤表示，要求業者調派ERJ-190及737-800等座位數較多客機支援，「若民航機不夠，將協調空軍增開C-130運輸機輸運官兵及鄉親返家。」