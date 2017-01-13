〈南部〉大林蒲遷村 市府設普查辦公室

2017-01-13

預計農曆過年後普查 專員逐戶訪問

〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村普查將於農曆年後啟動，市府強調將設立普查辦公室，由普查專員逐戶訪問，過程絕對公開透明。

「民間監督大林蒲邦坑鳳鼻頭遷村聯盟」昨指出，去年十一月十九日，行政院長林全到小港大林蒲活動中心與居民面對面溝通，承諾降低污染；當時高市府承諾要做好遷村普查，但至今仍未公開說明普查計畫。

該聯盟表示，目前市府提出來的普查對象，是年滿二十歲、且在小港沿海六里設籍的人都可參與普查，但這樣不能代表在地居民意見，要求普查計畫應排除無房地產的在籍人士，也就是排除「幽靈人口」。

對此，高雄市政府回應，近期已邀請里長、當地仕紳說明普查方式，預計農曆過年後將展開大林蒲遷村普查，由民政局設立普查辦公室，以戶為單位，透過普查專員逐戶訪問。

市府︰幽靈人口是傳聞 戶籍人口穩定

市府強調，所謂「幽靈人口」是傳聞，近幾年大林蒲的戶籍人口都很穩定，因此只要有設籍，普查時都可具名表達意見，過程絕對不會有黑箱作業，一定公開透明，請當地民眾放心。

都發局指出，普查時也會對建築、地上物進行查估，基於民眾的搬遷意願、遷村地點選擇等計算補償金額。根據辦理紅毛港遷村案的經驗，粗估大林蒲遷村經費大約要六百億元，但精確數字仍要辦理普查後才能確定。

大林蒲沿海六里包括鳳源、鳳興、鳳林、鳳森、龍鳳、鳳鳴里，共有一萬一千多戶、近二萬人口居住。