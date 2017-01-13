〈南部〉大林蒲遷村 市府設普查辦公室
2017-01-13
預計農曆過年後普查 專員逐戶訪問
〔記者葛祐豪／高雄報導〕大林蒲遷村普查將於農曆年後啟動，市府強調將設立普查辦公室，由普查專員逐戶訪問，過程絕對公開透明。
「民間監督大林蒲邦坑鳳鼻頭遷村聯盟」昨指出，去年十一月十九日，行政院長林全到小港大林蒲活動中心與居民面對面溝通，承諾降低污染；當時高市府承諾要做好遷村普查，但至今仍未公開說明普查計畫。
該聯盟表示，目前市府提出來的普查對象，是年滿二十歲、且在小港沿海六里設籍的人都可參與普查，但這樣不能代表在地居民意見，要求普查計畫應排除無房地產的在籍人士，也就是排除「幽靈人口」。
對此，高雄市政府回應，近期已邀請里長、當地仕紳說明普查方式，預計農曆過年後將展開大林蒲遷村普查，由民政局設立普查辦公室，以戶為單位，透過普查專員逐戶訪問。
市府︰幽靈人口是傳聞 戶籍人口穩定
市府強調，所謂「幽靈人口」是傳聞，近幾年大林蒲的戶籍人口都很穩定，因此只要有設籍，普查時都可具名表達意見，過程絕對不會有黑箱作業，一定公開透明，請當地民眾放心。
都發局指出，普查時也會對建築、地上物進行查估，基於民眾的搬遷意願、遷村地點選擇等計算補償金額。根據辦理紅毛港遷村案的經驗，粗估大林蒲遷村經費大約要六百億元，但精確數字仍要辦理普查後才能確定。
大林蒲沿海六里包括鳳源、鳳興、鳳林、鳳森、龍鳳、鳳鳴里，共有一萬一千多戶、近二萬人口居住。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》就是台灣
就更名為台灣代表處。中國耀武揚威地要外交烽火，全面給我國困窘，有邦交的，以金援勾引，斷交。台灣沒邦交的，逼退代表處，如奈及利亞。美國、英國駐我國的國家代表都早已旗幟鮮明地標示「駐台」，日本最近也改成「…
網友回應
熱門新聞
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處
- 男裝，義大利四天大王之戰-4：Loro Piana
- 《1死5傷》酒駕撞車 夫生日竟成妻忌日
- 燦坤幸福購 蘋果成雙省很大
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-2
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 英捷專案最後一站》薩爾瓦多與台發展多方位合作關係
- 〈台股青紅燈〉一樣假帳 兩樣世界
- 民進黨斥北京打壓 只會激起更多台灣人民反感
- 抬車救人是最美風景？ 警：小心變過失殺人
- M腿揮豪狂唉呦 男星開腿納福超幽默
- 侯佩岑買鍊獻愛 關懷戰區兒童
- 六輕空污超標 2.5萬筆數據不見
- 一式成經典-4
- 三千年前就有左鎮人 菜寮化石超豐富
- 全台蜘蛛460餘種 還有15種新發現
- 為名牌搶劫 學玩命關頭 藏車搶金鍊
- 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
- 高教深耕 要翻轉資源M型化、指標量化
- HBL／南湖逆轉東山 對廖總的最高敬意
- 台大首創單孔食道癌手術 減痛又快好
- 55歲克隆尼有種 律師妻「做」人成功凸肚
- HBL／松山「拓荒者任務」 就等陳宏哲到位
- 食材用國產認證 營養午餐喊漲
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉左撇子與同性戀
- 警官月退10萬還抗議 怎能不改革
- 大立光Q4毛利率飆新高 衝破7成
- 男裝，義大利四天大王之戰-1：Kiton
- 往事留聲機 勇氣
- 楊晴「抗日」 3天擦光1瓶防曬乳
- 設計師的偏執-2
- 《中英對照讀新聞》91-Year-Old Hospice Patient Spending Final Days Knitting Hats for Homeless in Michigan 91歲的安寧病患為密西根州遊民織帽度餘生
- 微小說 領帶
- 建港版故宮 港民批文化洗腦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai, Morales reaffirm nations’ ties
- 簡嫚書死不瞑目 睜眼變屍體
- 魔鬼製作人狂逼 家家唱到精神分裂
- 設計師的偏執-3
- 當富人或獅將 阿福：薪水非要因
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉大林蒲遷村 市府設普查辦公室
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分