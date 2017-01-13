〈南部〉高樹廣興國小 推公辦民營
2017-01-13
〔記者羅欣貞／屏東報導〕縣府教育處依據實驗教育三法精神，推動公辦民營學校，首波鎖定兩所國小，其中高樹鄉廣興國小作業較順利，預計最快今年八月成為屏縣第一所公辦民營小學。
屏東縣國小學生數逐年下滑，全縣一百六十六所國小，目前有十所人數低於五十人；雖然行政院已公告「公立國民小學及國民中學合併或停辦準則」，禁止地方政府以學生人數不足為理由廢校，但「學校沒有學生」卻是未來可能發生的狀況。
教育處副處長許沛祥表示，實驗教育三法前年公布後，陸續有縣市推動公辦民營，屏縣目前僅兩所試行公辦公營的實驗學校，為地磨兒、長榮百合小學，有鑑於部分小校，學生減少幅度大，教育處希望委託民間辦理，讓學校有活化轉型發展的機會。
教育處初步指定屏東市一所國小與高樹鄉廣興國小，做為首波OT小學，前者因問題較複雜而暫緩，後者去年底舉辦兩場社區說明會，家長並不反對，將優先推動。
教育處表示，廣興國小與關福分校總人數，從一○○學年一百二十二人逐年減少到一○五學年六十一人，委辦後會與社區共同發展，打造生態有機村。
屏縣教育產業工會祕書長吳忠勳指出，偏校家長樂見引進外界資源，委辦較可行，但不宜躁進，實驗三法主要是鼓勵私人興辦實驗學校，以指定方式推公校委辦，比例不能過高，並避免與鄰校搶學生的情況發生。
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