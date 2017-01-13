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〈南部〉東縣美館 將設主題式遊樂區

2017-01-13

〔記者張存薇／台東報導〕小朋友玩溜滑梯，家長可以在旁野餐、享受日光浴！台東縣教育處與文化處合作，將在縣立美術館旁草坪設主題式兒童遊樂區，並採分齡設計，搭配周邊台灣黑熊、繪本人物等裝置藝術，將成為台東市第一座城市美學遊樂區，預計三、四月啟用。

台東市區除各公園簡易的兒童遊樂設施，僅縣立體育場前方、台灣史前文化博物館後方有較大型的溜滑梯、翹翹板等多組器材，原本台東森林公園入口處也設有大型兒童遊憩區，不過去年颱風太多、損毀嚴重，已全部拆除。

斥資500萬 分齡設計

教育處指出，除了天災影響，再加上使用不當，森林公園遊樂器材破損率高，「一直處在需維修的狀態」，因此乾脆編列五百萬元預算，在市區美術館旁草地，打造全新主題式分齡遊樂區。

原本草坪區就有熊貓、台灣黑熊裝置藝術，也有兒童繪本老師賴馬的立體藝術裝置「野餐趣」，教育處表示，主題遊樂區將分五區，幼幼、小童、大童等遊樂設施將分區使用，且擺脫傳統「罐頭式組裝」，打造生活藝術美感的休閒好去處，另會設兩層樓高的大蛋糕互動場域，讓小朋友玩得開心、家長也放心。

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  • 台東縣美術館旁將設兒童公園，並有主題式分齡遊樂設施。 （記者張存薇攝）

    台東縣美術館旁將設兒童公園，並有主題式分齡遊樂設施。 （記者張存薇攝）

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