〈南部〉屏縣首座營養午餐中央廚房 試營運
2017-01-13
將供應4校4千人
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣首座營養午餐中央廚房昨在中正國中揭牌，展開一週試營運，縣長潘孟安與師生、家長一起試吃；下學期正式營運，供應中正國中與忠孝、和平、瑞光國小約四千人的午餐。
縣府利用屏市中正國中閒置空間興建的中央廚房，佔地約二百一十坪，依照食安規範設計，總經費四千五百九十六萬元，中央補助四百五十萬元，其餘皆由縣府自籌，去年一月動土，原訂本學期啟用，因下雨天數過多影響工程進度，延至下學期正式啟用。
國中收43元 國小40元
為確保啟用後運作順利，去年底完工的中央廚房最近展開試營運，先供應中正國中一千九百位教職員生，昨天上午縣長潘孟安等人為中央廚房揭牌，參觀內部設備與烹調流程，隨後和學生一起試吃午餐，以蒸氣鍋炒煮的青菜不油膩，口味受到師生肯定。
校長涂志宏說明，中央廚房採公辦民營，中央規定九月上路的「四章一Ｑ」食材，中正已提早做到，下學期正式供餐後，國中生每人每餐收費四十三元、國小四十元，都低於縣府規定的頂標價。
營養師黃瓊紅說，每餐三菜一湯，國中生七百五十大卡、國小生七百大卡，每週兩次水果，確保學生吃得健康安全營養。
學生蘇貞禎表示，一點也不油膩，口味剛剛好；縣長潘孟安表示，為了讓家長與學生吃得更安心，縣府會努力在屏南等地區再興建中央廚房。
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