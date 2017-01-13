〈北部〉檢驗所打折推銷肝癌篩檢 被檢舉

2017-01-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局接獲檢舉，台北全球醫事檢驗所未獲衛生局核准，對民眾進行抽血檢驗，且違法打折推銷肝癌篩檢。衛生局指出，將約談業者到案說明依法論處；檢驗所發表聲明，承辦預防保健業務期間，若有思慮不詳未盡周延之處，該所會審慎檢討。

衛生局近日接獲民眾檢舉，全球醫事檢驗所派員至礁溪鄉及宜蘭市，對沿路店家招攬肝癌篩檢項目，強調只要給付一百元的針頭抽血費用，就能進行肝癌篩檢；衛生局表示，檢驗所的抽血檢驗行為未向衛生局報准，違反醫事檢驗師法。

衛生局說，該檢驗所打折促銷行為也違反醫事檢驗師法中，不得以不正當方式招攬業務規定，未獲報准進行抽血檢驗，可處兩年以下徒刑，得併科一萬元以上、五萬元以下罰金，打折推銷檢驗行為，可處兩萬元至十萬元罰金，將請業者與相關人員到案說明。

全球醫事檢驗所發出聲明表示，若在承辦業務期間，有思慮不詳，未盡周延之處，該所會審慎檢討，認真與衛生主管機關溝通、討論，希望符合社會大眾期待。檢驗所顧問李効鴻說，許多問題還需要釐清，像是檢驗所派去的人員，是否真的有抽血檢驗行為？還是只在進行檢驗前置作業，且醫事檢驗師法並未明確規範哪些行為屬於違法促銷，有必要與衛生局再作進一步對話。