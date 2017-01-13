〈北部〉社區媽媽手作 2000斤蘿蔔糕贈弱勢

2017-01-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕目前是高麗菜、白蘿蔔等冬季蔬菜盛產時間，價格跌落谷底，花蓮蔬果運銷合作社捐贈二千四百斤的白蘿蔔給市民代表胡仁順、民生、主權等社區，昨天行政院東部服務中心執行長許傳盛與社區志工媽媽們合力製作近二千斤的蘿蔔糕，將贈送給全花蓮市中低收入戶，希望新年能為大家帶來好彩頭。

花蓮縣農產運銷合作社經理潘文賢說，現在除了白蘿蔔，包心白菜、大白菜、高麗菜等蔬菜也都大出，品質好且價格低廉，白蘿蔔甚至一斤不到五元，連採收工錢都不夠，許多農民甚至不願採收，因此他呼籲民眾多食用便宜又好吃的當季蔬菜，省荷包也幫助農民。

許傳盛說，農委會正在積極進行產量調節與收購等，以穩定菜價，也以自身經驗提供民眾建議表示，客家人常在蔬果盛產期間以製作菜乾、醃菜等方式進行保存，像是泡菜、高麗菜乾、醃蘿蔔等，都很適合趁現在這樣便宜的時候製作，他建議婆婆媽媽們可以試著做做看，過年期間就可以有方便的小菜可吃。

製作現場有人洗蘿蔔、有人剉絲、炒料、蒸炊，大家合作無間，像是回到過去的鄉間年節期間，氣氛相當溫馨。

胡仁順說，看到農產品大出又落價，有些農夫連採收都放棄，於心不忍下想出做蘿蔔糕的活動，加上也有廚師願意協助，不加水做出來的蘿蔔糕料好實在、又香又Q，希望能為花蓮農業盡一份心力，也帶給弱勢民眾溫暖的感受。