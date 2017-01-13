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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：高山症

2017-01-13

高山症是種情境疾患，民眾若在短時間內快速爬升至海拔二千五百公尺以上高度時，常會讓人體無法及時適應高山低壓、低氧環境而引發高山症；初期症狀包括呼吸急促、脈搏加速、頭暈、頭痛、目眩、疲勞、步態不穩、噁心及嘔吐等，嚴重者甚至會產生高海拔腦水腫或肺水腫等致命危險，若察覺已有初期情形，應儘速下山或就近前往醫療站就醫，避免狀況惡化。（資料來源：花蓮門諾醫院、國軍花蓮總醫院；整理：記者王峻祺）

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