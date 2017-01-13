〈北部〉冷鋒南下 醫療隊假日進駐合歡山

2017-01-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕受到東北季風影響，今晨冷氣團南下，全台發布低溫特報，為期二個月的合歡山雪季期元旦啟動，花蓮縣共有四家「緊急醫療責任醫院」，利用週末假日上山輪值「雪季醫療支援計畫」，去年服務人次將近四百人，雪季醫療隊預估今年患者求助高峰期將落在春節連假期間。

四醫院輪值 合歡山莊及松雪樓設站

合歡山雪季醫療計畫今年正式邁入第十年，為期二個月的雪季醫療支援服務，主要由花蓮門諾醫院、慈濟醫院、衛服部花蓮醫院及國軍花蓮總醫院共同執行，各家醫院輪值成立雪季醫療隊，利用週末假日、連假及春節假期（除夕除外）上山駐站，為民眾提供即時服務。

花蓮雪季醫療勤務工作前二年由門諾醫院統籌，醫療站主要設立在合歡山莊及松雪樓，四家醫院累積服務人次分別為四百五十七人及三百七十七人，今年則交由國軍花蓮總醫院負責，因首梯出隊時間天氣晴朗，合歡山南北兩方道路未受限制，求助者人次大幅減低，初估春節連假人潮多，將會是提供醫療服務的另一波高峰期。

背負醫療器材到東峰步道提供協助

國軍花蓮總醫院院長張廸生說，今年首批醫療隊還「化被動為主動」，共分二組團隊，其中一組留守醫療站，另一組則成立機動醫療隊，背負氧氣瓶及簡易外傷處理包前往東峰步道提供協助。

花蓮門諾醫院雪季醫療支援醫師吳瑞騰說，民眾到合歡山區遊憩最怕失溫併發高山症，除應做好衣物保暖外，若有頭痛、頭暈及噁心等高山症狀，應盡速下山就醫，或在登山前使用預防性藥物「丹木斯」，並建議一天內避免爬升速度過快，身體才能適應高山環境。

雪季醫療支援服務團隊表示，為期兩個月的雪季醫療期間，非假日時雖然沒有醫護人員駐站，但氧氣製造機等相關配備仍留在各醫療站內，民眾若有頭暈、無力、想吐等症狀，可盡快到醫療站使用氧氣供給面罩，提高自體血氧值。