〈北部〉春節假期新竹疏運 國道客運有優惠

2017-01-13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節連假返鄉、出遊怎麼走？交通部公路總局擬妥旅客疏運計畫，一月廿六日到二月二日八天期間，規劃熱點替代路線，國道客運也配合推出優惠票價，可利用ibus APP查詢客運動態資訊並在上路前查詢即時路況，節省時間。

公路總局第一區養護工程處表示，預估春節連假將出現三波車潮，第一波廿六日中午到廿七日上午出現南向車流；第二波廿八日中午到廿九日下午，初二回娘家湧現車潮；第三波收假車潮預計二月一日下午到二日。

針對省道易壅塞路段，公路總局規劃替代路線、發布疏導措施並請警方加強交通疏導。其中國道三號及國道一號熱點，替代路線為台三線、台三乙線、台三十一線；觀光熱點有台十五線南寮漁港路段、台六十八線延伸段（竹港大橋以西）、台三線及一二○號縣道內灣風景區，建議用路人盡量避開，行駛替代路線。

台六十一線西濱快速公路新竹縣境新建工程，春節期間將暫停施工，也可做為國道替代道路。

此外，交通部已協調十四家客運業者，共九十七條路線推出優惠措施；其中新竹往台北、台中有優惠票價，到小人國、六福村可享優惠套票。也可搭乘台灣好行觀光班車遊獅山、玩南庄。

相關交通資訊，可洽詢公路總局用路人服務專線：0800-231035、收聽警察廣播電台或利用省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）及「省道即時交通資訊」APP下載。