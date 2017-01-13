〈北部〉春節假期新竹疏運 國道客運有優惠
2017-01-13
〔記者廖雪茹／新竹報導〕春節連假返鄉、出遊怎麼走？交通部公路總局擬妥旅客疏運計畫，一月廿六日到二月二日八天期間，規劃熱點替代路線，國道客運也配合推出優惠票價，可利用ibus APP查詢客運動態資訊並在上路前查詢即時路況，節省時間。
公路總局第一區養護工程處表示，預估春節連假將出現三波車潮，第一波廿六日中午到廿七日上午出現南向車流；第二波廿八日中午到廿九日下午，初二回娘家湧現車潮；第三波收假車潮預計二月一日下午到二日。
針對省道易壅塞路段，公路總局規劃替代路線、發布疏導措施並請警方加強交通疏導。其中國道三號及國道一號熱點，替代路線為台三線、台三乙線、台三十一線；觀光熱點有台十五線南寮漁港路段、台六十八線延伸段（竹港大橋以西）、台三線及一二○號縣道內灣風景區，建議用路人盡量避開，行駛替代路線。
台六十一線西濱快速公路新竹縣境新建工程，春節期間將暫停施工，也可做為國道替代道路。
此外，交通部已協調十四家客運業者，共九十七條路線推出優惠措施；其中新竹往台北、台中有優惠票價，到小人國、六福村可享優惠套票。也可搭乘台灣好行觀光班車遊獅山、玩南庄。
相關交通資訊，可洽詢公路總局用路人服務專線：0800-231035、收聽警察廣播電台或利用省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw）及「省道即時交通資訊」APP下載。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
機捷反恐防暴 設影像即時回傳
桃園機場捷運將在農曆春節到元宵節期間試營運，桃園大眾捷運公司昨天發表在車廂內建置的「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，司機員及行控中心可隨時掌握車廂…
網友回應
熱門新聞
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 民進黨斥北京打壓 只會激起更多台灣人民反感
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-1
- 經典賽》洛克加入美國隊 克蕭恐不參賽
- HTC U Ultra玻璃美機 人工智慧搶市
- 全球半導體今年成長4% 張忠謀：「中國野心很大」
- 奈及利亞逼我遷外館 立委：北京援200億美元貸款
- 網路簽賭 年前大掃蕩
- 強烈寒流襲日 日官方發大雪緊急宣布
- 奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處
- 抬車救人是最美風景？ 警：小心變過失殺人
- 文大美術系教授許坤成︰國內最公正的美術競賽
- 男裝，義大利四天大王之戰-1：Kiton
- 經典賽》今加入台灣隊集訓 王勝偉︰目標28人名單
- 熱心義消除了打火救災 他還幫忙做了這些…..
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-2
- 日本曾想借重王貞治 拉抬華國鋒知名度
- 張宇秀廚藝 餐盤襯美味
- 來去夏威夷 小潘夢想成真
- HBL／松山「拓荒者任務」 就等陳宏哲到位
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC sees sales growth of up to 10％
- 綺麗珊瑚首冠 增菘瑋告別勝
- HBL／巨蛋磁場對了！ 謝亞軒36分撂倒南山
- 邵雨薇太寂寞 20歲就想收養小孩
- 美準國務卿提勒森：美應重申台灣關係法與六項保證
- 台積電日賺9億 去年EPS 12.89元
- 中信銀內湖購地案偵結 5人被起訴 辜仲諒全身而退
- 中國操弄// 奈國逼我代表處 更名遷離首都
- 首次攻蛋 黃小琥直呼很癢 偕男友教堂前賞煙火 不婚頭
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 王建復揪團變臉 胡瓜看走眼
- 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nigeria decision part of China ‘scheme’
- 張榕容挑戰音樂劇 魏導虧臉皮厚不怯場
- 鄭凱云秀國標舞 挨虧機器人
- 楊晴「抗日」 3天擦光1瓶防曬乳
- NANA爆乳玩手遊 手銬洩密
- 性侵案開庭／秦偉：很多事子虛烏有
- 台中歌劇院 淪為直銷發表會
- 男裝，義大利四天大王之戰-2：Malo
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉春節假期新竹疏運 國道客運有優惠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分