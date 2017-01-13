〈北部〉隨招停、可預約 尖石觀光公車上路
2017-01-13
內灣車站出發 行經各景點
〔記者廖雪茹／尖石報導〕新竹縣尖石鄉首推旅遊公車！即日起推出需求反應式公共運輸（簡稱DRTS）觀光公車，由內灣車站開往尖石鄉多處溫泉、景觀餐廳和休閒景點，隨招隨停，還提供個人和團體預約服務，將依指定時間派遣中巴或小巴到內灣車站接駁。
三月卅一日前 可免費搭乘
新竹區監理所表示，三月卅一日前免費搭乘，四月一日以後尖石鄉民憑證每趟次十五元，一般民眾每趟次五十元。
新竹區監理所表示，尖石鄉擁有山林巨木、深谷湍流等自然風光，富含泰雅原鄉風土民情，為新竹縣重要遊憩據點，但道路容易受山區地質脆弱影響，缺乏公共運輸，居民與遊客交通不便。
為此，交通部公路總局在新竹縣政府、尖石鄉公所配合下，推出DRTS觀光公車，由內灣車站行駛竹一二○號縣道、竹六十、竹六二環狀聯絡道，沿途經過薰衣草森林、峇里森林溫泉渡假村、六號花園、數碼天空、那羅部落香草、錦屏大橋等景點。
尖石鄉公所表示，DRTS觀光公車可隨招隨停，還提供旅客預約搭乘服務，個人或團體都可在出發前一天撥打專線電話預約：0932-606582田先生，將依指定時間派車到內灣車站接駁。
公所說，DRTS觀光公車有兩條路線，竹一二○號縣道環狀聯絡線與竹六十與竹六二環狀聯絡線，原則上每日固定來回兩班次，班車時刻表近期就會放在尖石鄉公所官網。
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