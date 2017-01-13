〈北部〉白沙屯媽祖進香 2/26出發來回12天
2017-01-13
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天由值年爐主擲筊決定今年媽祖南下北港徒步進香時程，將於二月廿六日（農曆二月一日）凌晨兩點半出發，於三月九日回宮，歷時十二天，往年最長十一天，今年的進香時程再創近廿年來新高，想全程參與者，勢必須克服排假問題。
創下近廿年來最長時程
義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，今年的白沙屯媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香，時程長達十二天，之前的田野調查紀錄，去年及一○三年都是十一天，九十八年則是六天最短，今年長達十二天，去程及回程均六天，創下近廿年來最長的紀錄。
不過，駱調彬指出，這幾年來，參與進香一年比一年多，今年出發時間正好經歷二二八連假，相信參與進香的信眾人數應該會成長，一起來親身體驗、見證白沙屯媽祖婆的慈悲，並且展現信眾的熱情。
白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆十二月十五日擲筊決定，昨天雖然天氣轉冷，仍吸引一千多位信眾湧入白沙屯拱天宮關心今年進香時程，將大殿擠得水洩不通。
由駱調彬等義工成立的白沙屯媽祖網路電視台也在現場進行多機位專業EFP網路實況轉播，全程無死角的轉播讓無法到現場參與或無法擠入大廳的信眾也能透過網路電視台的努力付出，上網掌握擲筊現場實況。
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