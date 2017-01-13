| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉白沙屯媽祖進香 2/26出發來回12天

2017-01-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨天由值年爐主擲筊決定今年媽祖南下北港徒步進香時程，將於二月廿六日（農曆二月一日）凌晨兩點半出發，於三月九日回宮，歷時十二天，往年最長十一天，今年的進香時程再創近廿年來新高，想全程參與者，勢必須克服排假問題。

創下近廿年來最長時程

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬說，今年的白沙屯媽祖婆徒步往雲林縣北港朝天宮進香，時程長達十二天，之前的田野調查紀錄，去年及一○三年都是十一天，九十八年則是六天最短，今年長達十二天，去程及回程均六天，創下近廿年來最長的紀錄。

不過，駱調彬指出，這幾年來，參與進香一年比一年多，今年出發時間正好經歷二二八連假，相信參與進香的信眾人數應該會成長，一起來親身體驗、見證白沙屯媽祖婆的慈悲，並且展現信眾的熱情。

白沙屯媽祖每年徒步進香的時程，都在農曆十二月十五日擲筊決定，昨天雖然天氣轉冷，仍吸引一千多位信眾湧入白沙屯拱天宮關心今年進香時程，將大殿擠得水洩不通。

由駱調彬等義工成立的白沙屯媽祖網路電視台也在現場進行多機位專業EFP網路實況轉播，全程無死角的轉播讓無法到現場參與或無法擠入大廳的信眾也能透過網路電視台的努力付出，上網掌握擲筊現場實況。

廣告

  • 苗栗縣通霄白沙屯媽祖南下進香時程，昨天由拱天宮值年爐主擲筊，決定將於二月廿六日凌晨兩點半出發，於三月九日回宮，歷時十二天。 （記者蔡政珉攝）

    苗栗縣通霄白沙屯媽祖南下進香時程，昨天由拱天宮值年爐主擲筊，決定將於二月廿六日凌晨兩點半出發，於三月九日回宮，歷時十二天。 （記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
機捷反恐防暴 設影像即時回傳

桃園機場捷運將在農曆春節到元宵節期間試營運，桃園大眾捷運公司昨天發表在車廂內建置的「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，司機員及行控中心可隨時掌握車廂…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：〈北部〉白沙屯媽祖進香 2/26出發來回12天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.