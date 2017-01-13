〈北部〉農村再生 埤塘架「浮島」種菜
2017-01-13
〔記者周敏鴻／龍潭報導〕農委會水土保持局與市府推動「農村再生區域景觀軸線營造計畫」，輔導龍潭區三水、三和、上林、高原，大溪區內柵、溪洲與楊梅區永寧共七個社區，僱工購料施作藝景牆、生態池平台、埤塘浮島菜園等，強化水土保持、愛護生態環境，也凝聚社區向心力。
市長鄭文燦昨天陪同農委會水保局長李鎮洋到高原社區，視察在下店仔埤塘擺放用竹子架起「浮島」種植蔬菜的成果，並穿上「青蛙裝」體驗在浮島種菜的辛勞；鄭文燦說，未來將推動社區小旅行，結合觀光、文化與生態，創造觀光新亮點。
「農村再生區域景觀軸線營造計畫」，溪洲、內柵、高原、上林四個社區共斥資一千六百餘萬元，僱工購料施作入口意象、觀景與賞鳥平台、溫室蔬菜棚、浮島菜園等，都已完工；三水、三和、永寧三個社區也花費一千九百餘萬元，僱工購料施作牆面美化、造型披薩麵包窯、廁所整修等。
鄭文燦說，透過社區自治與軟硬體兼顧等方式，讓社區找到特色亮點，達到「自己的社區自己顧、自己的社區自己做」的目標。
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