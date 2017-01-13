〈北部〉好康免費送 丁酉金雞春聯來囉
2017-01-13
〔記者鄭淑婷、李容萍、周敏鴻／綜合報導〕距離農曆春節僅剩兩週，市長鄭文燦昨天到八德區三元宮發表桃園市丁酉年春聯，他表示，今年以「金雞迎春」、「吉慶豐年」為主題，邀請書法家張炳煌、張穆希揮毫，由他及議長邱奕勝署名，代表府會密切合作，兩款春聯共印製八十萬份，將透過十三區的里鄰長系統發放，每個家戶都領得到。
春聯發表會上，鄭文燦與張炳煌、張穆希一同揮毫寫下「暢」字，期許桃園市各項建設都能暢通順利；春聯發表後，許多民眾迫不及待領取，鄭文燦也帶著剛出爐的春聯到八德市場發送。
另外，市府客家事務局與在地社團合作，十四日、十五日和廿一日辦理三場次「說客語、送春聯」活動，各場次春聯的數量有限，送完為止。
十四日下午一點在平鎮三安社區活動中心，與桃園市台藝書畫學會合辦名家現場揮毫客家春聯，現場說客語就送客家春聯，還有手繪年畫示範、客家歌謠教唱；十五日上午九點在龍潭龍元宮前，與桃園市榮光藝文學會邀請書法家現場揮毫，另有客家民俗吊飾製作；廿一日上午十一點在客家文化館，提供客製化春聯、剪紙ＤＩＹ活動和特製版畫拓印活動，電洽︰409-6682。
桃園藝術人文發展協會十五日上午九點，也在大園仁壽宮舉辦新春揮毫活動，邀請桃園市民聯合管弦樂團演奏。
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