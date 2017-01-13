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〈北部〉台9線鳳信段拓寬 春節前可望通車

2017-01-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕立委蕭美琴爭取的省道台九線鳳林鳳信段拓寬工程，正值最後完工階段，蕭美琴特地前往施工現場關心及台電電桿下地工程進度，公路總局指出，希望能趕在春節前夕可以先行通車，紓解春節車潮，與民房銜接等收尾工作，也將於二月底前全數完工。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段長沈清瑞說，目前整體工程進度已超過九成，為因應今年度春節返鄉及連假旅遊人潮，正積極趕辦路基碎石級配鋪設與路面瀝青混凝土鋪築作業，預計可在春節前完成雙向四車道開放通行，路邊與民房銜接等相關收尾工作也將於二月底前全數完工。

鳳信段拓寬規畫初期，原計畫由道路中心點向兩側拓寬，對民宅影響範圍大，在接獲地方反應後，蕭美琴積極協調鳳林榮民醫院圍牆退縮，提供院地作為公路拓寬使用，降低民生影響。此外，在萬里溪橋頭北端部落居民反映，長久以來礙於道路動線沒有設置缺口，若要北上必須往南繞道約兩公里，或者直接闖越路口，非常不便也十分危險。

蕭美琴說，當時協調公路局加設便道，並協助與土地所有權單位台糖協調用地取得方式，目前均已達成共識，未來部落居民可經由便道北上，轉到台九線道路缺口處續行，免去繞道困擾，並確保用路安全；而當初拓寬工程進行時，也與台電協調一併進行防災型電桿地下化，減少對民眾的影響。

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  • 立委蕭美琴過去爭取的省道台9線鳳林鳳信段拓寬工程，正值最後完工階段。（蕭美琴辦公室提供）

    立委蕭美琴過去爭取的省道台9線鳳林鳳信段拓寬工程，正值最後完工階段。（蕭美琴辦公室提供）

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