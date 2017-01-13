〈北部〉機捷反恐防暴 設影像即時回傳

2017-01-13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園機場捷運將在農曆春節到元宵節期間試營運，桃園大眾捷運公司昨天發表在車廂內建置的「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，司機員及行控中心可隨時掌握車廂內的狀況；桃捷公司表示，每節車廂都有兩個攝影鏡頭，以九十五％的覆蓋率監看車廂動態，是反恐、防暴、阻竊的最佳利器。

台北捷運的鄭捷殺人事件後，捷運車廂安全受到重視，機場捷運從A9林口站到A10山鼻站，站距長達八．五公里，萬一車廂內發生緊急狀況，很難在第一時間察覺、應變；桃捷公司建置「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，在每節車廂設置兩個鏡頭，從駕駛室可全程監控車廂狀況並保存影像，另透過4G即時將影像回傳行控中心，司機員、行控中心皆可在第一時間掌握車廂狀況，即時緊急應變並採取對策。

桃捷公司表示，機場捷運車廂有行李置放需求，即時影像不但反恐、防暴，也有阻竊的效果，影像在主機內可保存一個月，有利警方蒐證。