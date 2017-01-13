| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉機捷反恐防暴 設影像即時回傳

2017-01-13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園機場捷運將在農曆春節到元宵節期間試營運，桃園大眾捷運公司昨天發表在車廂內建置的「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，司機員及行控中心可隨時掌握車廂內的狀況；桃捷公司表示，每節車廂都有兩個攝影鏡頭，以九十五％的覆蓋率監看車廂動態，是反恐、防暴、阻竊的最佳利器。

台北捷運的鄭捷殺人事件後，捷運車廂安全受到重視，機場捷運從A9林口站到A10山鼻站，站距長達八．五公里，萬一車廂內發生緊急狀況，很難在第一時間察覺、應變；桃捷公司建置「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，在每節車廂設置兩個鏡頭，從駕駛室可全程監控車廂狀況並保存影像，另透過4G即時將影像回傳行控中心，司機員、行控中心皆可在第一時間掌握車廂狀況，即時緊急應變並採取對策。

桃捷公司表示，機場捷運車廂有行李置放需求，即時影像不但反恐、防暴，也有阻竊的效果，影像在主機內可保存一個月，有利警方蒐證。

廣告
  • 機場捷運全線列車，每節車廂設置兩個攝影鏡頭，監控車廂內狀況。（記者鄭淑婷攝）

    機場捷運全線列車，每節車廂設置兩個攝影鏡頭，監控車廂內狀況。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
機捷反恐防暴 設影像即時回傳

桃園機場捷運將在農曆春節到元宵節期間試營運，桃園大眾捷運公司昨天發表在車廂內建置的「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，司機員及行控中心可隨時掌握車廂…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：〈北部〉機捷反恐防暴 設影像即時回傳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.