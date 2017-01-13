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〈北部〉學校設廚房 「委外」物美價廉

2017-01-13

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市國中小營養午餐分為學校自辦、委外及外包三種方式，以桃園區大有國中、中山國小為例，兩校在合理收費下，不但落實天天安心食材，還能一週提供兩次水果，原因就是校內自設廚房委外經營。

大有國中：與廠商議約佔優勢

大有國中校長陳家祥表示，校內設有廚房，與廠商議約時佔有優勢，也能壓低成本價格，廚房有獨立的水表、電表，由委外業者付費，不會增加學校的額外成本，雖然業者反映「天天安心食材」政策的成本太高，但目前收費是一餐卅七．五元，物美價廉。

陳家祥指出，除了維持一週兩次的水果，每週至少有一瓶鮮奶或優酪乳，校方每月舉行午餐會報，檢討午餐供應情形，只要業者有嚴重疏失就會扣點、一次罰八百元，扣滿廿點就取消與業者的合作。

中山國小除了一週提供兩次水果，每週五還供應非基因改造的自製豆漿，或配合國際教育及節慶，供應異國料理或節慶美食，且為了推動環保，每月供應兩次蔬食餐。

中山國小校長鄭友泰表示，校內廚房委外經營，落實品質與價格的把關，每餐卅三元，學生對午餐的品質都很滿意。

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  • 桃園區大有國中、中山國小都是校內自設廚房委外經營，不但能拉低價格，還能控管品質。（記者陳昀攝）

    桃園區大有國中、中山國小都是校內自設廚房委外經營，不但能拉低價格，還能控管品質。（記者陳昀攝）

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