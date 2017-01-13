〈北部〉營養午餐費20年未調 業者盼漲

2017-01-13

〔記者陳昀／桃園報導〕物價不斷上漲，桃園市的國中小營養午餐費用已近廿年未調整，教育局去年九月放寬「以每天四十元到四十五元為『原則』」，但沒有學校敢開調漲的第一槍，如今農委會擬推動營養午餐使用「四章一Ｑ」國產食材，供餐業者叫苦連天，希望合理調漲以維護供餐品質。教育局回應說，將精算成本後再決定是否漲價。

「四章一Ｑ」是指包含ＣＡＳ有機農產品標章、ＣＡＳ台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章、吉園圃安全蔬果標章二．○，以及生產追溯QR Code。

餐盒公會：食材、人事都上漲

桃園市從一○四學年度起，推動營養午餐「天天安心食材」政策，但陸續有學校反映菜量、水果供應次數變少；對此，「桃園市餐盒食品公會」理事長詹金和表示，國內的食材成本不斷上漲，一例一休也造成人事成本增加，教育局對價格訂定採「原則」規範，沒有學校敢帶頭喊漲，害怕引發家長不滿，部分業者無法負擔成本，只好從食材減量或取消供應水果因應。

他舉例說，國產雞肉的價格比進口貴一倍，國產豬肉也比進口貴三到四成，蛋類、水果都有不小的漲幅，未來若全面採用「四章一Ｑ」國產食材後，整體成本勢必上揚，再不提高營養午餐價格，廠商將無所適從。

詹金和表示，教育局雖然提供安心食材的價差補貼，但僅限每餐一道主菜，另外兩項副菜若要達到相同水準，廠商必須自行吸收成本，業者的總體品質恐怕很難控管；他強調，支持使用品質優良的國產食材，但食材源頭的穩定度和價格的統一訂定，希望政府能有準則。

教局：精算後再決定是否漲價

福豐國中校長宋慶瑋表示，去年九月與廠商訂定營養午餐新標案，每人每餐維持四十五元，但業者每月提供八次水果降為只提供一次；他憂心說，弱勢學生在家吃得比較不營養，如果營養午餐不能依照成本訂定價格，廠商只好將本求利、從品質下手，學校很難照顧弱勢學生的健康。

教育局回應表示，中央推動的「四章一Ｑ」會研擬更彈性的作法，桃園市不在下學期的試辦範圍內，營養午餐的定價授權各校的午餐供應委員會協商訂定，一月底前會邀集業者、學校及消保官，精算未來「四章一Ｑ」上路後的成本，評估有無漲價的必要。

「天天安心食材」 市府吸收差額

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局從一○四學年度起，實施「天天安心食材」政策，每週提供三天的有機蔬菜、一天的吉園圃蔬菜、一天的非基因改造食材，每位學生每月產生的八十六元差額由市府全數吸收，每年約需一．六億元。

教育局體育保健科科長湯惠玲指出，學校有自設廚房的營養午餐費，每人每餐平均約卅三元，是六都最低；外包餐盒以每人每餐四十到四十五元為原則，在六都中，桃園市的外包餐盒價格是北部最低，與台南、台中一樣，和雙北有每餐五到十元不等價差。

湯惠玲也表示，教育局鼓勵外包餐盒業者採購公糧米，將降低的成本回饋在有機蔬菜、乳品或水果上。