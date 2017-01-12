〈南部〉T-BIKE進駐灣裡 萬年公園設站
2017-01-12
〔記者王俊忠／台南報導〕南區鯤喜灣地區近來因灣裡商圈、喜樹喜事集的興起，活動頻繁，吸引大量遊客前往觀光，為使遊客更加便利慢遊旅行，市議員呂維胤邀南市交通局長張政源與地方代表會勘評估後，成功爭取T-BIKE設在灣裡地區，期望增加遊客便利性，帶動鯤喜灣觀光。
張政源同意在灣裡設置T-BIKE站點，並允諾至少會有廿四輛腳踏車，單車站地點選定萬年殿前的萬年公園廣場，預計三月底前設置。
呂維胤表示，曾於議會總質詢提及鯤喜灣的黃金海岸有段傍海的自行車步道，但周遭卻無自行車租借管道十分可惜，尤其此路段是市府目前建造中的雙博物館自行車道其中一節，加上周邊有眾多景點，包括歷史廟宇、美食商圈、生態濕地、海岸海洋、文創市集，有極大觀光潛力，設置T-BIKE增加遊客交通上便利性，能吸引更多觀光人潮到此地遊玩。
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