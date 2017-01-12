〈南部〉關子嶺遊客 去年首破百萬
2017-01-12
〔記者王涵平／白河報導〕南市景點去年遊客成長人次，以關子嶺成長最大，業者表示，光雕秀、特色餐等多元旅遊體驗，現在逢假日幾乎一房難求。
南市成長最多的景點
南市觀光旅遊局指出，依交通部觀光局統計，台南市今年卅五處主要觀光遊憩景點的遊客，去年七至十一月累計遊客人次達五百多萬。其中遊客成長人次最高的是關子嶺地區，去年一至十一月累計遊客人次超過一百廿萬人次，首次突破百萬，更較前年同期增加七十三％。
關子嶺溫泉旅館業者指出，現在平時的住房率就有七、八成，假日更是一房難求，除了泡湯客，住宿旅客也不少。
光雕秀、特色餐 吸客
業者認為，創新服務是遊客增加的原因之一，包括去年底業者合力在寶泉橋旁的溫泉露頭推出的光雕秀，搭配音樂的光雕在山景襯托下舞動，夢幻絢麗，常讓遊客看得如癡如醉，晚上七點至九點，吸引不少遊客駐足欣賞。
此外，推陳出新的用心山產料理，也讓遊客吃得讚不絕口，例如湯泉美地的甕缸雞，是採用在地放山雞、台灣鯛養在關子嶺山泉水、砂鍋魚頭來自鄰近曾文水庫或烏山頭水庫。餐廳料理長李仲男強調，就是要讓遊客品嘗道地的台南、關子嶺風味料理。
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