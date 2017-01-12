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〈南部〉今年新措施》廟會遶境 禁沿路放鞭炮

2017-01-12

〔記者蔡文居／台南報導〕今年起台南市所有廟會遶境活動，將嚴禁在道路上放鞭炮！

申請路權需提計畫

台南市力推廟會活動優質化政策，今年民政局推出新措施，未來廟宇申請路權時，必須提出「交通維護計畫」及「垃圾清運計畫」，同時核准路權時也會載明使用車道範圍及嚴禁擺炮、燃放鞭炮，希望讓台南的廟會特色文化再提升。

根據民政局統計，台南市登記立案的廟宇高達一千六百多間，其中，廟會活動最頻繁的行政區為中西區，佔了全市的卅％；其次為北區，約佔十五％，兩地都在台南市的舊城區，廟會活動之多為台南的一大特色，但也對交通、環境造成不小的衝擊。

廟會活動開罰 放炮最多

累計三年來，因廟會活動違反消防及環保法規而被開罰的件數共一百四十三件，罰款五十四萬餘元。其中，主要以燃放鞭炮違反噪音管制法一百一十二件最多，每件開罰三千元。

民政局長陳宗彥昨天率同中西區區長陳勝楠及北區區長謝振益在市府召開記者會，公布今年台南廟會活動優質化的新措施。

陳宗彥表示，今年廟會政策新措施，主要是讓廟方確實派員維護活動的秩序及環境清潔，同時核准路權也有別以往整條道路均予核准，今年起將明確訂定快慢車道的使用範圍，以及載明嚴禁擺炮、燃放鞭炮，避免遶境占用所有道路及影響環境。而各廟宇在廟口燃放鞭炮，也盡量以最少量的方式燃放，共同提升台南的優質廟會文化。

陳宗彥說，台南市自一○二年十月率全國之先，首創推動改善廟會文化政策，三年來已有一套完整的因應機制，包括「事前溝通協調」、「事中輔導勸阻」及「事後表揚及開罰」，各廟宇也十分配合，成效顯著。

海尾朝皇宮主委吳進池表示，該廟遶境時，原本就有自己派人執行清掃及交管，這是時勢所趨，應該給予支持。

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  • 台南推優質廟會文化，今年新措施遶境沿路禁放炮。（記者蔡文居攝）

    台南推優質廟會文化，今年新措施遶境沿路禁放炮。（記者蔡文居攝）

  • 記者蔡文居製表

    記者蔡文居製表

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標題：〈南部〉今年新措施》廟會遶境 禁沿路放鞭炮


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