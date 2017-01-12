〈南部〉史上最長月津港燈節 21日起39天

2017-01-12

四季禮讚為主題

〔記者劉婉君／台南報導〕史上最長月津港燈節，將於廿一日啟燈，一直持續至二月廿八日。今年以「四季禮讚」為主題，台、日、法藝術家共展出近五十組藝術燈景，不只燈區範圍較往年擴大，並首度透過光環境營造四季氛圍，搭配大型的地景亮點作品，帶給民眾不同以往的視覺饗宴，白天、黑夜呈現不一樣的風情。

台日法團隊創作

月津港燈節以不同顏色的光環境，區分為春、夏、秋、冬四季，以及四季融合區，五十組藝術燈景中，有七件為大型地景作品、四件國際藝術家作品，邀請日本、法國藝術家一同參與。法國藝術團隊Groupe LAPS昨天開始進駐創作，帶來著名的人型骨架結合燈光音效大型裝置藝術，作品完成後，五十個燈管人配合音樂、燈光變化，將如同逐格動畫一樣，在月夜裡舞動。

月津港燈節連續舉辦六年來，往年最長維持卅天，今年因農曆年提早到來，活動將長達卅九天，成為歷屆最長的一次，隨著無名橋疏浚、正名為水秀橋，範圍也從往年的九．五公頃，擴大為十公頃左右。邁入第二年的學生區也有廿三件作品。

為了讓民眾在白天也能欣賞藝術燈景作品，文化局要求藝術家創作時必須兼顧白天的造型景觀，讓民眾不論白天、夜晚，都能看見月津港燈節的美。沿岸環境也會搭配整理，讓整個水域串連成為最特別的主燈。

在交通方面，停車格也有增加，共規劃九個停車區、一千九百個汽車停車格，文化局呼籲民眾多利用接駁車、大眾運輸系統前往。