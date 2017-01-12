〈南部〉月津港燈節推手》陳禹霖、陳禹廷 要讓世界看見鹽水

2017-01-12

〔記者劉婉君／台南報導〕「希望鹽水可以被世界看見！」學藝術的陳禹霖、陳禹廷兄弟，為了重現早期鹽水的燈會，也讓外地遊子有返鄉工作的機會，提案辦理首屆月津港燈節，迄今第六年舉辦，兄弟倆不只每屆參與，近兩年也帶領學生一起加入，將鹽水的文化歷史融入創作中，用藝術為老城鎮增添新魅力，以文化拉近城鄉的差距。

返鄉重現老一輩口中的燈會

陳禹霖、陳禹廷都畢業於國立台南藝術大學造型藝術研究所，住在月津港邊，陳禹廷大學時在嘉義讀書，原本期待回家鄉後可以找兒時玩伴相聚，卻發現鹽水的工作機會不多、或薪水不好，許多朋友、同學都到外地工作。恰好當時的縣府剛完成月津港整治，有意增加硬體設備，和哥哥想起爸爸曾說過早期鹽水有水仙花展和燈會，兄弟倆決定利用跟著老師到日本瀨戶內海、奧地利等地參加國際藝術季的經驗，重現老一輩口中的燈會，也為家鄉種下一顆藝術文化種子。

「藝術進駐老舊城鎮，會讓城市非常有魅力。」陳禹廷說，鹽水很久以前就有燈會，「我們只是把以前就有人做的事，用新的觀點重新詮釋。」第一屆時連打廣告的經費都沒有，找來朋友、老師幫忙，現地創作、與居民對話，希望能在全國知名的蜂炮、意麵之外，為鹽水加入新生命力，拉長觀光效益，讓年輕人願意回鄉。

融入鹽水歷史 鼓勵學生加入

月津港燈節舉辦迄今，兄弟倆每屆都會參加，也以鹽水的文化歷史背景為創作理念，例如以鹽水意麵、鹽水八景為發想。在南華大學及南榮科大兼課的陳禹廷，近兩年也結合課程，鼓勵學生加入，今年學生作品之一「煙硝WAY」，表現的就是二次世界大戰時，鹽水遭美軍轟炸的歷史。

縣市合併後，月津港燈節已連續第六年舉辦，陳禹廷說，帶來的不只是經濟發展，還有周邊的建設，在地居民也從一開始感到莫名其妙，到現在引以為榮，知道他們正在做創作，常會為他們加油，期待月津港燈節能變成台灣代表性的活動之一。

陳禹廷表示，「文化是國家最重要的資產，也是最吸引人的地方。」希望種子不只在自己的家鄉發芽，也能在學生的心中長大，帶回到他們自己的故鄉，「台灣真的不大，用藝術可以讓城鄉差距慢慢變小。」