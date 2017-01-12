〈南部〉《觀察筆記》人生的匾

2017-01-12

原來，匾後還有匾，是大家手筆。

澄清湖淡水館翻修成文史館，讓這塊被遮掩幾十年的王雲五寫的匾額重見天日。

草書、石板匾，較為少見，以王先生的自學成就，做過國府來台時的代理行政院長，傳奇的不凡學問、豐厚的履歷，卻令「眾樂館」三個字渾重起來，彷彿嚴正、方典勝似隸書，是建築物的畫龍點睛。

原來，字的體，字的好，往往跟書法本身無大關聯，是與寫的人有關；書法有如名片，一出手，眼睛一亮，那一聲聲的「久仰」是真誠的、不客套。

早就折服在他的書法了，很久之前就臣服在他的苦學自修的讀書能力了，更何況這樣的人生深度化為筆鋒貫注在匾額之上，字字珠璣哪。

王雲五已百年，他的人生觀還坐鎮在澄清湖看著這一方蒼生呢！（資深記者黃明裕）