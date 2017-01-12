〈南部〉【原澄清湖淡水館匾額】王雲五題寫「簡體字」？ 專家說誤會
2017-01-12
〔記者王榮祥／高雄報導〕曾代理行政院長的王雲五先生，五十三年前怎會在澄清湖留下眾、樂、館三個「簡體字」？高市府查證後確認是誤會，三個很像簡體字的字應屬草書，或介於草書與行書間的寫法。
黃姓讀者反映，由高市觀光局發包、正在改建為遊客中心（兼文史館）的原澄清湖淡水館匾額上，竟出現疑似簡體字的題字「眾樂館」；題字年份早在民國五十三年，且是當時代理行政院長的王雲五所留。
觀光局查證後說明，被民眾看成簡體字的眾樂館，應是草書寫法，其中眾、樂的寫法很像中國簡體字，館的寫法就不是簡體字，整體而言不算簡體字。
草書或介於草書與行書間的寫法
為求慎重，觀光局長曾姿雯向書法老師請益，老師判定三個字應算草書，或介於草書與行書間的寫法。
高師大書法研究所碩士、高市立德國中學務主任丁韋安直言，三字應是草書沒錯；高市府市長代筆高燕雪老師也確認眾樂館寫法是草書，但有一點點不太標準。
屏東私立慈惠醫專國文老師陳政雄說明，中國簡體字有部分取材簡單古字，所以跟部分書法字體極為相似，難免引起誤解。
自來水公司七區管理處則指出，匾額是民國五十三年三月淡水館啟用時，由王雲五題名，因年代久遠、無法考證為何叫眾樂館，當時館內空無一物，後曾改名工業陳列館，六十年由民間投資為淡水館（水族館），眾樂館匾額也以淡水館木牌覆蓋，直到近期因整修而拿下木牌，眾樂館三字又浮現。
管理處人員笑說，眾樂館三字相隔數十年再出現，確實吸引不少民眾好奇詢問，多半是想確認三字是否為眾樂館；觀光局與自來水公司討論後，初步判定匾額有其歷史意義、傾向保留。
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【原澄清湖淡水館匾額】王雲五題寫「簡體字」？ 專家說誤會
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