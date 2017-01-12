〈南部〉覆鼎金殯葬違建 強力拆除
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市政府昨強力拆除覆鼎金一處占地二百多坪鐵皮鋼架殯葬違建，由於先前有不明人士揚言要讓拆除人員「見紅」，市府出動近三百人執行，並順利完成違建拆除。
無懼威脅 200警力下鐵腕拆除
這處大型殯葬違建位於市立殯儀館及中區資源回收廠附近，由鐵皮、鋼架搭建的兩層樓違建，均做成隔間，疑似寄棺室、靈堂設施，內部儲放百餘口棺木、液晶電視和禮儀器材等，市府認定要進行違法殯葬設施，八十多名殯葬處與違建拆除大隊人員，在兩百名警力保護下昨執行違建拆除。
現場指揮官、市府殯葬管理處長謝汀嵩表示，業者在去年九月大興土木，市府陸續接獲檢舉，曾派員溝通，未料遭業者嗆聲，前天市府人員勘查現場時，又有不明人士酸說，拆除人員執行拆除時，小心頭部被鐵皮削傷會「見紅」。
謝汀嵩痛斥，這樣狂妄、囂張的行徑已經踩到紅線，市府跨局處大動作拆除違建，就是要宣示政府的公權力絕對不容許挑戰！
市府執行拆除作業時，地主與業者出面解釋，當地原本經營棺木店，因颱風造成舊鐵皮屋損壞，因此重新搭建，疑似寄棺的隔間是要當作倉庫的；也抱怨本月五日才接到公文，昨天就來拆除，不給搬遷的時間。
市府殯葬處強調，該處是農業用地，業者也未申設殯葬許可，市府於去年十二月五日、十九日均通知業者，去年十二月卅日，工務局也行文給業者，今年一月十日前完成拆除，但業者不予理會，市府才動員拆除。
謝汀嵩指出，高市未經核准的殯葬設施有三處，除昨拆除的大型鐵皮建築外，在火葬場後方還有一處較小規模的違建，以及橋頭區一處已非法營運的違建，市府依法開罰卅萬元及一百五十六萬元，這三處違建會陸續拆除，以避免影響治喪民眾的權益。
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