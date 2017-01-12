〈南部〉鐵路景觀園道 規劃綠廊、水廊、鐵馬道

2017-01-12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，騰空的上方土地約七十一公頃，交通部鐵改局近日正式委由高市府代辦鐵路景觀園道，市府將於今年內啟動園道規劃設計。

鐵路地下化後地面空間 約71公頃

高雄鐵路地下化工程從左營區大中二路以南，直到鳳山區大智陸橋西側，長約十五．三七公里，騰空後的上方土地總共約七十一．二九公頃。

在高市府多次爭取及民代協調下，近日市府工務局與交通部鐵改局已完成高雄鐵路地下化園道代辦協議書簽署用印，確定由市府代辦鐵路景觀園道。

委市府代辦 今年內啟動規劃設計

市長陳菊強調，鐵路地下化後騰空的土地，除提供人行空間，並串接周遭的自行車道系統，結合捷運及環狀輕軌，打造高雄特有的景觀綠色運輸系統。

工務局長趙建喬說，鐵路景觀園道預定於今年內啟動規劃設計，有綠廊、水廊、自行車道及寬敞人行空間。

綠廊全長約十五公里，將從蓮池潭規劃到鳳山車站，串連蓮池潭、洲仔濕地、美術館、中都濕地、高雄車站、科工館、曹公圳、鳳山車站等高雄著名景點，一路種植景觀樹種，以紅花風鈴木為主，點綴阿勃勒、黃花風鈴木、鐵刀木等，總共將種植一萬八千株喬木。

水廊則由蓮池潭規劃到愛河，串連內惟埤濕地及活化鼓山運河，全長約四．四公里，平均水深約卅公分，形成水與綠的景觀。

鐵道沿線陸橋、地下道 進行拆除

趙建喬表示，鐵道沿線原有的陸橋、地下道也會同步進行拆除。

高雄鐵路地下化工程預計於二○一九年五月包含高雄車站、左營車站都切換至地下營運通車，二○二三年地面工程全部完工。