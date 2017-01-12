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〈南部〉台東替代役男 為84戶獨老大掃除

2017-01-12

〔記者張存薇／台東報導〕迎接春節，家家戶戶開始大掃除，台東縣兩百八十八位替代役昨天兵分多路，到台東市、卑南鄉四十八戶獨居長者家中大掃除，也陪伴長者聊天，讓老人家感受到滿滿暖流。

台東縣替代役已連續十一年在春節前關懷獨居長者，今年共有華山基金會及七位里長協助，縣長黃健庭勉勵替代役在難得的體驗中，了解社會的現實面，未來不管在社會何處，都能持續發送愛心與關懷，黃健庭並委由替代役帶著白米、餅乾等春節賀禮到各家戶，也幫獨居長者家打掃、貼春聯，展現新氣象。

黃健庭並代表教育部長潘文忠，頒發「教育服務役績優役男」獎狀，共有錦屏國小蔡彥輝、台東高商潘序彊、武陵國小梁世寅、鹿野國中戚丹忱、教育部台東縣聯絡處魏文成及陳麟隴等六人得獎。

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  • 替代役分工合作，為獨居長輩清掃家園。（記者張存薇攝）

    替代役分工合作，為獨居長輩清掃家園。（記者張存薇攝）

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