〈南部〉屏縣教師會 抗議年金改革不公

2017-01-12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕不滿年金改革方向，屏東縣教育產業工會、屏縣教師會昨下午發動教師約兩百人於縣府前集結抗議，主張政府應先處理歷年不足額提撥，確保基金永續；教育處長王慧蘭接下陳情書，承諾縣府會將教師訴求轉達中央。

屏縣教育產業工會理事長黃莆田表示，老師們不是反對改革，而是反對不合理的改革，目前政府公布的方案，仍然是由現職人員「多繳、少領、延後退」，也就是由受雇者單獨承擔制度設計者的錯誤，政府仍然規避雇主應該負擔的改革成本，這無助改善基金財務。

抗議教師呼口號，提出兩訴求「政府應先處理歷年不足額提撥，確保基金永續」、「反對退休六十歲起支，應給十年逐年微調實施八五制」。