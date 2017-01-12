〈南部〉反台東啟焚化廠 環團提建掩埋場

2017-01-12

〔記者王秀亭／台東報導〕台東焚化廠修繕暨委外營管可行性評估成果公聽會昨天下午吸引近三百人到場關心，多數發言民眾反對啟用焚化廠，認為縣府應朝垃圾減量、以掩埋場取代焚化廠等方式努力，環保局長謝清泉說，昨天的意見都會記錄在評估書定稿本中，最終交由議會討論。

環保局在縣府大禮堂舉辦的公聽會，三百個座位座無虛席，除關心焚化廠的民眾、荒野台東分會、環盟台東分會、台東公民監督聯盟等環團、公民團體派員出席，池上、海端、金峰及達仁鄉長、副議長陳宏宗、縣議員洪宗楷、林參天、王飛龍、蔡玉玲等人到場關心及發表意見。

費用只需七分之一

荒野台東分會議題組組長蘇雅婷率先發言，發表分會八大聲明，認為應朝「東部零廢棄示範中心」努力，及環保署應速研議區域整合政策。環盟台東分會召集人廖秋娥則認為鼓勵民眾資源回收外，焚化爐一年垃圾處理費高達一億五千萬元，建農掩埋場一年只需兩千萬元，以掩埋場取代焚化廠只需花費七分之一的費用。

在一片反對聲浪中，池上鄉長張堯城以內湖、北投焚化廠為例，皆設在人口密集區，有良善的公共設施，附近地價也未降，認為台東垃圾在地處理才是最佳方式，發言一出，立即引起反對民眾噓聲。

謝清泉指出，焚化廠啟用與否是全民決定，解決垃圾問題確實非焚化廠一途，但眼前台東建農掩埋場的兩萬噸垃圾、每天持續增加的垃圾量，加上兩年後全國十四座焚化廠陸續除役或更新，垃圾問題進入寒冬，零廢棄需要時間，希望民眾提供有效又快速的方法解決垃圾的燃眉之急，昨天來不及發言的民眾，仍可透過書面方式陳述意見，會一併納入評估報告書中。