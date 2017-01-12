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〈南部〉崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王

2017-01-12

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市有七十年歷史的屏東市崇蘭昌黎殿昨天拆了！原址新建的昌黎殿，將延續舊廟不拜韓愈主祀三山國王的傳統。

屏東稱作「昌黎」的廟宇有兩家，一是位於內埔鄉的昌黎祠，建於清嘉慶八年（西元一八○三年），主祀世稱「昌黎先生」的唐代文學家韓愈，每年韓愈農曆生日九月九日重陽節，地方都會舉辦「昌黎祠韓愈文化祭」，遠近馳名，每逢考季，廟內掛滿祈考生求金榜題名的准考證影本，是該廟一大特色。

不拜韓愈不可考

另一家也頗具歷史，是位於屏東市第一大里崇蘭里的「昌黎殿」，但廟內供奉的不是唐朝韓昌黎，而是宋朝的三山國王，就好比媽祖廟卻不拜媽祖一樣，時常讓參訪民眾感到好奇。

崇蘭里長任俊賢指出，昌黎殿不拜韓愈是該廟特殊傳統，很多人都想探究出原因，但已經不可考，曾聽老一輩里民說，建廟前當地原本就祭拜三山國王，想改廟名沒改成，才延用舊名，至於舊廟名「昌黎」從何而來，至今仍是謎。

曾要改名崇隆宮

廟方表示，昌黎殿初建於一九二八年，一九四七年重修，原本要改名為「崇隆宮」，因為忘了登記，只好延用舊名，昌黎殿內拜三山國王，反而成了地方特色，香火興盛，成為崇蘭里信仰中心，由於重修後的舊廟已有七十年歷史，建物老舊狹隘，決定原址另建新廟。

70年舊廟拆了

任俊賢表示，花費六千多萬元打造的新昌黎殿去年完成主體工程後，已將舊廟主神三山國王移駕安座，舊廟昨天拆除，將保留部份具有歷史性的龍柱、紀念碑等文物，並延續該廟超過七十年的祭祀文化。

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  • 新建的昌黎殿，將延續舊廟不拜韓愈主祀三山國王的傳統。（記者李立法攝）

    新建的昌黎殿，將延續舊廟不拜韓愈主祀三山國王的傳統。（記者李立法攝）

  • 有70年歷史的屏東市崇蘭昌黎殿昨天上午拆除。（記者李立法攝）

    有70年歷史的屏東市崇蘭昌黎殿昨天上午拆除。（記者李立法攝）

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