〈南部〉崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王
2017-01-12
〔記者李立法／屏東報導〕屏東市有七十年歷史的屏東市崇蘭昌黎殿昨天拆了！原址新建的昌黎殿，將延續舊廟不拜韓愈主祀三山國王的傳統。
屏東稱作「昌黎」的廟宇有兩家，一是位於內埔鄉的昌黎祠，建於清嘉慶八年（西元一八○三年），主祀世稱「昌黎先生」的唐代文學家韓愈，每年韓愈農曆生日九月九日重陽節，地方都會舉辦「昌黎祠韓愈文化祭」，遠近馳名，每逢考季，廟內掛滿祈考生求金榜題名的准考證影本，是該廟一大特色。
不拜韓愈不可考
另一家也頗具歷史，是位於屏東市第一大里崇蘭里的「昌黎殿」，但廟內供奉的不是唐朝韓昌黎，而是宋朝的三山國王，就好比媽祖廟卻不拜媽祖一樣，時常讓參訪民眾感到好奇。
崇蘭里長任俊賢指出，昌黎殿不拜韓愈是該廟特殊傳統，很多人都想探究出原因，但已經不可考，曾聽老一輩里民說，建廟前當地原本就祭拜三山國王，想改廟名沒改成，才延用舊名，至於舊廟名「昌黎」從何而來，至今仍是謎。
曾要改名崇隆宮
廟方表示，昌黎殿初建於一九二八年，一九四七年重修，原本要改名為「崇隆宮」，因為忘了登記，只好延用舊名，昌黎殿內拜三山國王，反而成了地方特色，香火興盛，成為崇蘭里信仰中心，由於重修後的舊廟已有七十年歷史，建物老舊狹隘，決定原址另建新廟。
70年舊廟拆了
任俊賢表示，花費六千多萬元打造的新昌黎殿去年完成主體工程後，已將舊廟主神三山國王移駕安座，舊廟昨天拆除，將保留部份具有歷史性的龍柱、紀念碑等文物，並延續該廟超過七十年的祭祀文化。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
【原澄清湖淡水館匾額】王雲五題寫「簡體字」？ 專家說誤會
曾代理行政院長的王雲五先生，五十三年前怎會在澄清湖留下眾、樂、館三個「簡體字」？高市府查證後確認是誤會，三個很像簡體字的字應屬草書，或介於草…
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 異種交配! 公猴騎鹿兩度被拍到
- 自由廣場》辛酸談海倫清桃
- 「彈力球」不換 中職改走「中間」路線
- 朱宗慶接掌國表藝 打造全民文化園區
- 國際電玩展1/19開跑 台廠大團結
- 大炳重生 不恨了
- 去年稅收超徵1200億 租稅負擔率8年最高
- 超過7成南韓人想移民 主因是這個...
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區
- 成棒經典賽》綺麗珊瑚今爭冠 增菘瑋告別戰
- 成棒經典賽》施博詠致勝轟 台電晉決賽
- 羅時豐尬歌美眉歌手 悲嘆太早婚
- 紅髮艾德臉上新疤 竟是公主傷的
- 張小月：求同存異下 任何議題都可談
- 01/12 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》台灣機捷中國拼音 有問題
- 歐洲法院判決 穆斯林父母得讓女兒上游泳課
- 高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃
- 孔侑驚傳過勞就醫 劇組駁誤報
- 日本旅遊勝地 瀨戶內海最夯
- 翟本喬談和沛裁員 承認自己外務太多
- 槍殺九黑人 廿歲白人判死
- 苗可麗招認卒仔 不當獨行俠
- 自由廣場》平心面對張憲義事件
- 馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥
- 百貨春節檔促銷開跑 搶福袋先做功課
- 張本渝恐怖衝浪 險遭大浪捲走
- 美乾燥玉米酒糟 中課徵雙反稅
- 台幣連2升 收盤升值1.3分
- 《川普內閣參院聽證會》國務卿提勒森︰俄具危險性
- 自由廣場》國民黨威脅學童安全 談中央政府總預算案
- 中投、欣裕台暫不收回國有 國民黨提抗告
- 證券行情表、證券表格
- 抵瓜國 蔡總統：踏實外交 互惠互助
- 惡法VS.務實 環團看法分歧
- 台片《自畫像》報喜 問鼎鹿特丹影展
- 警界老長官被自家人究辦 曾為破迷信住「鬼屋」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分