〈台北都會〉8年貨街接力迎賓 周邊都交管
2017-01-12
〔記者黃建豪、陳紜甄、聶瑋齡／台北報導〕春節接近！年貨大街陸續開跑，除全台最著名的迪化街年貨大街將於十三日開幕外，榮濱商圈、後車站商圈、華陰街商圈、台北地下街、寧夏商圈、沅陵街商圈、四平商圈共八處年貨商圈，將串連起過年氛圍。
今年年貨大街以「年味‧分享心團圓」為主題，本月七日起就由後車站商圈、華陰街商圈領頭，商圈將高掛紅燈籠封街迎客。十一日起則由台北地下街與四平商圈接力，十三日重頭戲在迪化街，其後是十七日開始的沅陵街商圈與二十日壓軸的寧夏商圈、榮濱商圈年貨街。
台北市年貨大街發財金邁入第十個年頭，今年設計概念是雞年雞蛋圓滿的意象，呈現立體便條紙金雞蛋發財金，帶給市民喜氣、財運，也附上去年大受好評的台北霞海城隍廟好運詩籤。市長柯文哲將於一月十八日、二十日、二十二日分別走訪迪化街、寧夏、榮濱、台北後站、華陰街、台北地下街等商圈發放發財金。
不過，八處年貨大街商圈屆時將實施交管，其中迪化街商圈於一月十三至廿六日期間，假日下午三時至十時，於歸綏街、延平南路至環河北路一帶，實施東往西單行管制；民樂街逢週六、日人潮湧入，市警局大同分局也會適時進行管制。南京西路與歸綏街一帶的迪化街、重慶北路至太原路的華陰街與民生西路至平陽路的寧夏路，則會實施道路封閉。
此外，台北市原民生活美學館則推出當代原住民兩檔展覽「身身—林介文創作個展」、「杜茂中—駐館創作個展」， 亦有手作「創藝DIY」供民眾參加，展期從一月三日至三月十九日（週一休館），也是春節好去處。
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