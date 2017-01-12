〈台北都會〉立院換地案無共識 四月再議

2017-01-12

〔記者郭逸／台北報導〕市長柯文哲提出的南港瓶蓋工廠等五塊地與立法院換地案遲沒下文，昨於市議會財政建設委員會引發激烈討論。民進黨市議員周柏雅表示，依照「文資法」市府可無償撥用南瓶用地，該換地案價值不對等；國民黨市議員王欣儀則要求市府仔細評估換地案優劣。委員會最終決議，台北市財政局、產發局補充說明資料，並將此案送交大會二讀，由於議會會期結束，四月十日下會期才會討論。

北市府預計將立法院市有地，與國有財產署交換五塊土地，由於立法院屬蛋黃區，五筆土地中的南瓶用地卻在蛋白區，多位議員質疑市府讓利，是不平等交換。

周柏雅說，五筆土地中，位於南港火車站對面的南港瓶蓋工廠用地總值十九．四一億元，但根據「文資法」，中央可無償撥用，其他土地的價值相加也與立法院土地總值三十七．五億元不對等；王欣儀則說，當初政黨協商已談妥，此案下會期才會討論，市府不應草率決定。

財政局長陳志銘說明，根據「土地法」，公部門交換土地無須送交議會審議，但此案屬重大開發案，為尊重議會，才會在議會討論。產發局長林崇傑表示，南瓶用地預計開發為新創基地，屆時將有營利行為，依法不得無償撥用。此案經討論後，相關局處將補齊資料，終於送出財委會，將在大會討論，但本會期已經結束，此案將在下會期續審。

立法院土地公告現值為三十七．五億元，若換地案今年底於市議會審理通過，北市府將可取得南港瓶蓋工廠土地、公告現值十九．四一億元，南港四小段的三鐵共構區、公告現值八．八七億元，南港二小段轉運站用地、公告現值三．六二億元，及行政院後方的華山行一用地、公告現值二．八九億元，雅祥段土地、公告現值二．七一億元，現值加總也是三十七．五億元。