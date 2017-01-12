〈台北都會〉員工個資外洩 柯：全面檢討資安
2017-01-12
〔記者何世昌、黃建豪／台北報導〕雅虎搜尋引擎竟搜到北市府「薪資發放管理系統」資料，公僕個資全都露，資訊局長李維斌昨早開記者會解釋，系統二○○二年開發迄今，資安需求不合時宜，市議會已通過預算汰換；但事發突然，估計約兩千名員工個資外洩。市長柯文哲說，凡事不以個案處理，已調查還有哪些資安系統需要更新。
李維斌表示，已向市議會爭取今年度二三一四萬元預算，將強化安全需求。未料，預算還未動支，雅虎搜尋引擎的爬蟲程式就取走一百九十筆暫存資料，約兩千名員工姓名、職等、銀行薪轉戶帳號等個資外洩，資訊局於市警局通報後十分鐘內關閉連結；可能有同仁安裝雅虎工具列（toolbar）外掛插件，導致暫存資料被雅虎搜尋引擎爬取。
他指出，資訊局會提醒同仁變更網路密碼帳號，也會儘速汰換薪資發放系統、員工入口網、文件管理系統、公務自動化系統等十餘年老舊系統。
柯文哲表示，當市長後才發現資訊局預算長期偏低，為加速台北市Ｅ化，過去用紙張作業部分將盡量改用電腦作業，今年大概會有新政策處理這問題。
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