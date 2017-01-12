| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市雙層觀巴票價300起跳 可望18日上路

2017-01-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市觀傳局去年六月開記者會宣布雙層觀光巴士要於去年底上路，迄今悄無聲息。但近日有不少民眾目擊雙層觀光巴士趴趴走，業者昨坦承進入測試階段，並喊出一月十八日正式上路的口號；觀傳局回應，會力拚春節前上路，不過確切日期還要看測試結果，顯與業者不同調。

對於上路時程延宕，觀傳局長簡余晏說，去年十二月廿九日領到所有牌照後，考慮時間靠近跨年，加上高雄雙層巴士日前遭檢舉試跑半年後才領到牌，決定先由相關人員試乘，但票券已率先開賣；至於測試內容包括防災害緊急事件演練、空車駕駛員情境訓練及路線障礙測試等。

台北雙層觀光巴士執行長徐浩沅否認延宕，指雙層巴士和一般巴士不同，裝載許多Ｅ化系統，如售票、支付、人流掌控等，都需經測試，已挑選黃道吉日一月十八日上路。

北市雙層觀光巴士每輛車體與Ｅ化系統造價近一千五百萬元、車輛高度約四公尺，採半露天式設計，在票價方面，四小時三百元、單日券七百元、兩日券一千兩百元；另有日間票五百元及夜間票四百元。

有民眾表示，路上直擊雙層觀光巴士，開很快、咻一下過去，懷疑能看到什麼景點？也有民眾認為票價對於本地人來說還是太貴，並指觀光客不只有外國人，建議再調整票價。

廣告
  • 不少民眾目擊雙層觀光巴士在路上趴趴走，業者昨天坦承進入測試階段。（記者沈佩瑤攝）

    不少民眾目擊雙層觀光巴士在路上趴趴走，業者昨天坦承進入測試階段。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 觀光 雙層觀光巴士
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
關渡大橋改動線 機車繞路惹怨

禁止八里往五股端直行關渡大橋八里往五股端去年底更改動線，原本機車往五股方向可直行，現在卻須繞進旁邊巷弄一大圈，惹怒機車族，且目前大部分機車族…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：〈台北都會〉北市雙層觀巴票價300起跳 可望18日上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.