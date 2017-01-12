〈台北都會〉北市雙層觀巴票價300起跳 可望18日上路

2017-01-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市觀傳局去年六月開記者會宣布雙層觀光巴士要於去年底上路，迄今悄無聲息。但近日有不少民眾目擊雙層觀光巴士趴趴走，業者昨坦承進入測試階段，並喊出一月十八日正式上路的口號；觀傳局回應，會力拚春節前上路，不過確切日期還要看測試結果，顯與業者不同調。

對於上路時程延宕，觀傳局長簡余晏說，去年十二月廿九日領到所有牌照後，考慮時間靠近跨年，加上高雄雙層巴士日前遭檢舉試跑半年後才領到牌，決定先由相關人員試乘，但票券已率先開賣；至於測試內容包括防災害緊急事件演練、空車駕駛員情境訓練及路線障礙測試等。

台北雙層觀光巴士執行長徐浩沅否認延宕，指雙層巴士和一般巴士不同，裝載許多Ｅ化系統，如售票、支付、人流掌控等，都需經測試，已挑選黃道吉日一月十八日上路。

北市雙層觀光巴士每輛車體與Ｅ化系統造價近一千五百萬元、車輛高度約四公尺，採半露天式設計，在票價方面，四小時三百元、單日券七百元、兩日券一千兩百元；另有日間票五百元及夜間票四百元。

有民眾表示，路上直擊雙層觀光巴士，開很快、咻一下過去，懷疑能看到什麼景點？也有民眾認為票價對於本地人來說還是太貴，並指觀光客不只有外國人，建議再調整票價。