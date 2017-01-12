〈台北都會〉廣慈降容積 總樓地板竟增4萬坪

2017-01-12

〔記者郭逸／台北報導〕北市府於廣慈博愛園區規劃公共住宅，卻因開發面積過大，恐消滅綠地且影響交通，屢遭抗議，事後宣布總戶數從兩千八百戶下修至一千五百六十二戶，容積率從三五○％降為三百％，弭平反對聲浪；但民進黨市議員周柏雅昨指出，廣慈的戶數、容積下修，總樓地板面積竟從八萬坪暴增四萬坪至十二萬坪，總經費也從一六七億元暴增至一七三億元，簡直唬弄居民的抗爭初衷。

居民抗議綠地消失 才下修戶數

廣慈博愛園區臨福德街八十四巷的一．六公頃綠地，二○○六年變更為公園用地，也就是當地居民認定的「廣慈公園」；經都委會審查，變更為特定專用區，原部分公園用地用以興建信義區行政中心，另規劃帶狀式開放空間。

由於市議員及當地居民抗議都發局在廣慈博愛園區規劃的公宅面積過大，綠地消失且影響交通，當地居民甚至在公聽會當著柯文哲的面撒冥紙，表達不悅；都發局經過多次公聽會，決議總戶數從兩千八百戶下修至一五六二戶，容積率從三五○％降為三百％，盼弭平反對聲浪。

但周柏雅提到，都發局向議會提報廣慈博愛園區的公宅興建資料中，公宅興建案雖然戶數、容積下降，總樓地板面積竟從八萬坪提升至十二萬坪，總經費也從一六七億元暴增至一七三億元，甚至導致公宅每坪造價成本從二十萬元稀釋成十四萬元。

都發局：公設參建要求增面積

台北市都發局科長羅文明解釋，廣慈博愛園區還有圖書館、活動中心、信義區行政中心和衛生局門診等公共設施，參建單位加入討論後，要求更多興建面積，粗估的總樓地板面積才會增加，興建經費同時提高。

不過，周柏雅強調，廣慈博愛園區的公宅徒增總樓地板面積，令人匪夷所思，若擴大商業用途，可能帶來更多人潮，簡直唬弄居民的抗爭初衷。

羅文明說，廣慈博愛園區今年初會陸續招標，屆時園區的公宅、公共設施雛形將逐漸明朗。