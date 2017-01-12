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〈台北都會〉基隆田寮河釣魚？ 市府︰未禁止

2017-01-12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中心運河田寮河到底能不能釣魚，是很多民眾心中的疑問，磯探聯盟釣魚協會等釣魚團體積極爭取開放垂釣，市議員韓良圻昨天下午邀相關單位現勘，市府各單位都表示，未明文規定禁止釣魚，也從未反對過。

釣友爭取開放垂釣

基隆田寮河是全台第一條人工開鑿的運河，是昔日上游伐木和煤礦運輸至下游的要道，隨著經濟發展型態改變，田寮河也轉型為親水休憩空間，漲潮時，常有海鰱、烏魚沿著基隆港游入田寮河，釣友還組成同樂會，每年舉辦比賽，不過，由於水質欠佳，漁獲都是當場放生，沒有人帶回家或變賣。

釣友反映，在田寮河兩側釣魚，經常被各單位「關切」，令他們備感壓力，希望市府開放讓民眾休閒垂釣，享受釣魚的生活樂趣。市議員韓良圻昨天下午邀集市府產業發展處、交通旅遊處、仁愛區公所等相關單位會勘，了解田寮河開放水域作為民眾釣魚的可行性，有一百多名釣友到場，要求市府開放田寮河水域垂釣。

市府相關單位都表示只有勸說，從未開單處罰過，韓良圻表示，田寮河不屬於封溪護漁區段，又沒有不可釣魚的規定，將彙整釣魚團體意見，作為開放田寮河可以釣魚的依據。

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  • 釣魚團體積極爭取開放基隆田寮河垂釣。（記者林欣漢攝）

    釣魚團體積極爭取開放基隆田寮河垂釣。（記者林欣漢攝）

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