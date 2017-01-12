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〈台北都會〉永和中正橋青年宅 八月開工綠建築新地標

2017-01-12

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府興辦永和中正橋青年住宅，以黃金級綠建築為主軸，融入通用設計與智慧建築概念，外牆搭配色彩鮮明的馬賽克磁磚，各樓層露台有綠意點綴，營造年輕活潑氣息，日前取得建築執照，預計今年八月開工，一○八年底完工，將成為中正橋頭新地標。

本案基地坐落中正橋派出所現址，往北可直達台北市，距捷運頂溪站步行僅五分鐘路程，交通便利。建築期間派出所將暫遷至附近辦公廳舍，原有建物整棟拆除。

城鄉發展局局長邱敬斌指出，繼秀朗派出所後，中正橋派出所是第二個與青年社會住宅共構建案，以黃金級綠建築為設計主軸，興建地下三層、地上十三層大樓。完工後一至四樓為派出所，五至十三樓為青年社會住宅，提升警察服務效能，改善周邊生活環境，帶動地區發展。

通用設計 打造智慧社區

城鄉發展局企劃建築科長黃永盛表示，青年社宅採通用設計，留設無障礙空間，打造智慧社區，每戶安裝智慧電表，未來郵件收發將應用資訊系統，以APP通知住戶領取；綠建築設計方面，基地與建築本體綠覆率高達七十八％，基地施作保水透水設施，屋頂有空中花園，達到日常節能、二氧化碳減量等目標。總共七十戶，包括一房、兩房及三房。

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  • 新北市政府興辦永和中正橋青年住宅，以黃金級綠建築為主軸，融入通用設計與智慧建築概念。（城鄉局提供）

    新北市政府興辦永和中正橋青年住宅，以黃金級綠建築為主軸，融入通用設計與智慧建築概念。（城鄉局提供）

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