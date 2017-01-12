| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉機車好行 兩車道內線不再禁行

2017-01-12

目前已經完成七處

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局針對機車行車空間不足，將部分調整為兩車道的路段，開放機車行駛內側車道，目前已經完成七處，預計四月底再開放廿處，機車黨黨主席董建一說，車道調整給機車合理的行駛空間，有利於提高騎士安全。

四月底再開放廿處

交通局昨天說明「機車好行」計畫，包括調整車道（大空間）、設左轉專用車道（好左轉）、高抗滑標線（高抗滑），參考去年施作成效不錯，今年將擴大辦理，同時檢討兩車道內側車道「禁行機車」的做法，交通局科長葉燿墩說，依據「道路交通安全規則」，機車應行駛在外側兩車道，所以一般兩車道內側車道不應該禁行機車。

交通局檢視新北市境內尚有廿條兩車道路段內側車道仍禁行機車，屬於早期繪設未予磨除塗銷，四月底前將全數磨除，開放機車行駛；另外，外側車道常因路邊違停或公車停靠，迫使機車違規行駛內車道，去年在永和試辦整合機車道及外車道為混合車道，內車道開放機車行駛，觀察發現近九成機車仍行駛在外車道，機車事故並未增加或更嚴重，未來將擇適當路口繼續推動。

部分Ｔ字路口機車待轉區因空間不足，與直行車輛產生衝突，交通局評估道路寬度增設機車左轉專用道及專用號誌紓解，其中，重陽橋引道首開機車迴轉上橋規劃，大幅改善自強仁義路口的運行效率；此外，十四條橋樑機車道也將改繪高抗滑標線。

廣告
  • 永和中山路是第一條將3車道改為2車道，開放機車通行；實施結果，減少機車因超車被迫違規行駛內車道的情形。 （記者何玉華攝）

    永和中山路是第一條將3車道改為2車道，開放機車通行；實施結果，減少機車因超車被迫違規行駛內車道的情形。 （記者何玉華攝）

  • 交通局評估T字路口空間，避免待轉停等車輛影響直行車，增設機車左轉專用道及專用號誌。（記者何玉華攝）

    交通局評估T字路口空間，避免待轉停等車輛影響直行車，增設機車左轉專用道及專用號誌。（記者何玉華攝）

  • 交通局檢討道路標示，將塗銷兩車道路段「禁行機車」的限制，開放機車通行。（記者何玉華攝）

    交通局檢討道路標示，將塗銷兩車道路段「禁行機車」的限制，開放機車通行。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內側車道 機車
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
關渡大橋改動線 機車繞路惹怨

禁止八里往五股端直行關渡大橋八里往五股端去年底更改動線，原本機車往五股方向可直行，現在卻須繞進旁邊巷弄一大圈，惹怒機車族，且目前大部分機車族…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：〈台北都會〉機車好行 兩車道內線不再禁行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.