〈北部〉不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情

2017-01-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕全國教師工會總聯合會與各地方教師工會，不滿官方年金改革方案，發起集體請假、校園發聲等行動。宜蘭縣教師昨天響應，兩百多名老師集體請假到宜蘭縣政府靜坐，向縣長林聰賢陳情，強調「反對年金惡改，要求政府給付責任」。縣府表示，會將民間聲音送到中央政府，作為決策參考。

昨天下午三點三十分，宜蘭縣政府集結來自一百多所學校、兩百多名老師，在縣民大廳靜坐陳情。宜蘭縣教師工會理事長朱堯麟說，目前是七五制（年資加年齡），官版一○七年跳至八○制，一一二年八五制，他們反對躁進做法，應給予十年緩衝以漸進方式實施八五制。

另，他們反對六十歲才能領取年金，這樣的改革將使職場教師退休流動停滯、嚴重阻礙師資新陳代謝、影響學生學習權益。「反對一刀切的改革方式。」朱堯麟指出，應比照公務員，從一○七年改革上路後逐年加一至八五制，設定五十五歲為可領取年金年齡，並可提前五年申請領取減額年金，減緩對師資的衝擊。