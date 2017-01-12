〈北部〉受助青年訪柬埔寨 分享自立經驗

2017-01-12

〔記者王錦義／花蓮報導〕家住花蓮縣萬榮鄉紅葉村，目前就讀東華大學英美系二年級的黃聖峰，從小是世界展望會資助童，家中有五個兄弟姊妹，他排行老四，靠著資助人的長期愛心陪伴及自己的努力就讀國立大學，因表現優異而代表台灣參加上個月在柬埔寨的世界展望會青年會議，分享「勿讓愛受限，透過教育助人自立」台灣愛心的經驗。

黃聖峰說，從小家庭經濟狀況不好，還好有展望會資助人長期的協助，讓他可以順利考上大學並且就讀，還記得資助人知道他以前喜歡醫學時，還特別寄醫學的書給他，現在他為了將來要當英文老師的夢想，還加修教育學分，又兼家教賺錢自立，由於自身艱困成長的經驗，讓他對缺乏完整教育系統的柬埔寨學童，多了份同理心，到了當地看到簡陋的教室中，充滿渴望愛的孩子及離開時老師充滿不捨與期待的眼神，都讓他印象深刻。

「勿讓愛受限，透過教育助人自立」，黃聖峰說，在台灣，他靠著資助人念到大學，透過教育可自立生活，他希望將來要像資助人一樣將愛分享出來給需要的人。

展望會東區辦事處主任蕭文榮說，許多孩子懷抱這份愛與關懷，積極進取且展現優異長才，在各領域中發光發熱，台灣由受助到自立再成為資助國，是無數台灣資助人、捐款人，付出愛和堅持所打造的成果，希望未來號召更多花蓮鄉親，一起加入捍衛兒童權利的行列。