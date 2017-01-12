〈北部〉三星柑橘減產逾3成 景氣差不漲價
公所官網受理預購
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉柑橘陸續採收，受去年梅姬颱風影響，本季產量減少三十％以上，雖然量減，但多數果農認為景氣不好決定不漲價；鄉長黃錫墉說，柑橘金黃色表皮象徵大吉大利，相當討喜，是春節饋贈親友的優質伴手禮，鄉公所官網有訂購資訊，受理各界預購。
當食材 創意料理上桌
三星柑橘品種有茂谷柑、桶柑，茂谷柑種植面積三十公頃，桶柑二十七公頃，今年總產量估計約一千兩百噸，鄉公所昨天舉辦上市發表會；耕莘健康管理專科學校宜蘭校區餐旅科學生，以柑橘當食材，製作柑橘鮮蔬三明治、香橘布丁、柑橘果醬等多道創意料理。另，清潔隊利用廢棄果皮做出環保酵素、清潔劑，讓柑橘物盡其用。
皮薄、汁濃郁 品質棒
「時機歹歹，不漲價！」果農龍東海說，三星鄉是梅姬颱風重災區，許多果樹被強風吹倒，有些生理失調，結果率大減，他的茂谷柑果園位在迎風面山坡，今年減產五十％，考量景氣差，消費者精打細算，貿然漲價恐嚇跑老主顧，決定維持往年售價，因產量有限，想買要快。
黃錫墉說，三星鄉柑橘栽種面積不算大，但無工廠污染，水質佳，種出來的水果，品質一級棒，三星柑橘最大特色是皮薄、果汁濃郁、富含有維他命C，吃過的人讚不絕口，受到風災影響，今年全鄉平均產量減少三成以上。上市發表會結束後，黃錫墉攜帶十五箱柑橘送給三星警分局，慰問警察同仁的辛勞。
春節期間，家家戶戶在桌上擺放柑橘，祈求好彩頭；有人會問，茂谷柑、桶柑哪種好吃？黃錫墉認為各有特色，隨每人喜好而定；三星柑橘產季一到三月，採分級包裝訂定不同價格，接受預訂的十台斤裝，茂谷柑每箱五百、六百、七百元，桶柑三百、三百五十、四百元，若要宅配費用另計。
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標題：〈北部〉三星柑橘減產逾3成 景氣差不漲價
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