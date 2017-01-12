〈北部〉苗局處長異動 新生代出頭

2017-01-12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣府昨天異動局、處長一批，原縣府文化觀光局長邱蓬新轉任參議，由四十三歲的秘書彭德俊升任，他也是苗縣府局、處長中最年輕者，其次四十五歲的新任工商處長黃智群。歷任三位縣長當了十六年多的財政處長徐榮隆也轉任參議，由副處長蔡佳慧陞任，這次局處長調整普遍年輕化，新生代逐漸出頭天。

接下文觀局長職務，彭德俊說是責任的開始，他表示，將全力推動三義舊山線鐵道自行車，並全力配合推動國家級建設浪漫台三線，以及持續推動南庄及三義雙慢城改造等。

徐榮隆則從八十九年七月前縣長傅學鵬任內接任財政局長，歷經劉政鴻及徐耀昌等縣長，已任財政處長十六年多。徐榮隆說，因身體關係，多次表達希望能調整職務，如今在徐縣長的主政下，苗栗縣預算規模已「止血」，他已完成階段性任務。

苗縣府調整人事名單如下：地政處處長謝福勝屆齡退休，遺缺由副處長陳錦珠陞任，副處長職缺由大湖地政事務所主任梁煜誠調任，大湖地政事務主任職缺由地政處地用科長范揚鴻陞任。

工商發展處處長李政峯調任參議職務，遺缺由副處長黃智群陞任。工務處副處長古明弘調陞簡任秘書，職缺由秘書周劍虹調任，社會處副處長楊開錦調任縣府秘書。縣府環保局秘書潘志明調陞縣府簡任秘書。