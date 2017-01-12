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趕著滅雞寮火警 義消騎機車自撞身亡
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〈北部〉竹北外環道通了 汽機車竟逆向上路

2017-01-12

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕耗資兩億餘元打造的新竹縣竹北市外環道最後一段工程，十日才剪綵通車，昨天一早卻見十多輛來自沿河街的汽、機車逆向左轉行駛橋下道路，險些發生碰撞意外。

對此，新竹縣政府表示，緊急派員到場指揮交通並現勘檢討，除增設標誌牌提醒，初期上班時段，也會持續派人到現場管控。

昨天上午自台一線進入沿河街往東方向的車輛，行駛到環北路與泰和路口時，形成五個時相的複雜路口；許多用路人還不知鐵路橋下原本雙向的泰和路已改為單向道，十多輛汽、機車逆向行駛。

警察局交通隊獲報後，緊急派員現場站岡指揮交通，仍有駕駛人來不及反應而誤闖。

營建署工程人員表示，去年九月工程完工辦理驗收，為便民先開放雙向通行，可能因此導致許多車主仍誤以為是雙向，依習慣行駛，誤闖單向道。

縣府昨午立即會勘檢討，在該路口增設標誌，提醒往環北路、博愛街的用路人，往前一點左轉走車行箱涵，而不是走橋下道路。

此外，新竹市成功路六十五巷與竹文街九十八巷口，過去因土地價購等問題，延宕十一年無法開通，周邊居民須繞道而行，市府經多方努力，取得遠在巴西的地主同意，終於拓寬開通，昨天舉行完工典禮，周邊三個里、六千多戶居民受惠。

市長林智堅說，周邊文雅里、境福里和磐石里共六千多戶居民多年來交通不便，如今終於打通為長五十七點五公尺、寬十二公尺的道路，不但新增往市區和南寮的捷徑，更提升當地救災與交通機能。

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  • 昨天一早，竹北市沿河街往東方向的車輛，行駛到環北路與泰和路口時，不知道鐵路橋下道路已改為單向道；雖警方派員現場指揮交通，仍見有駕駛人逆向行駛。（記者廖雪茹攝）

    昨天一早，竹北市沿河街往東方向的車輛，行駛到環北路與泰和路口時，不知道鐵路橋下道路已改為單向道；雖警方派員現場指揮交通，仍見有駕駛人逆向行駛。（記者廖雪茹攝）

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