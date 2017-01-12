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〈北部〉峨眉桶柑節 首度破例延年後辦

2017-01-12

訂在2月4、5日登場

〔記者廖雪茹、黃美珠／竹縣報導〕新竹縣柑桔受到去年初氣候因素影響，初估減產約二成，又稱為「年柑」的桶柑遇暖冬成熟慢，峨眉鄉農會首度將桶柑節訂在農曆年後的二月四日、五日舉辦。

縣府農業處表示，新竹縣柑桔栽種面積約二千二百公頃， 盛產椪柑、桶柑、海梨柑等，其中桶柑最大宗，有一千四百公頃，佔全國產量四十四％ ，主要產地為峨眉鄉，往年都利用農曆年前舉辦峨眉鄉桶柑節大力促銷。

但今年峨眉鄉桶柑節破例訂在年後舉辦，峨眉鄉農會表示，因為遇到暖冬，溫差不大，桶柑的外觀色澤尚未轉黃，熟度還不夠，使得盛產期延後，加上今年的農曆年比較早，農會為了確保品質，因此首次訂在年後的二月四、五日（初八、初九），在台三線八十六點五公里處舉辦。想嚐鮮的民眾可向農會洽詢，電話：03–5800216。

新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區，一月十四日上午十點到下午五點則有青農市集，新竹縣農民直銷站配合舉辦柑橘導覽、品嘗活動， 免費參加，電話：03–6670532；新竹縣柑桔展售暨茶花藝術展也在一月廿一日、廿二日於縣府前廣場舉辦。

竹縣府長廊另辦青農小市集

此外，新竹縣政府本週起到廿五日，每週三（十八、廿五日）、週五（十三、廿日）上班時段，在縣府一樓走廊提供返鄉務農的年輕人，舉辦五次「青農小市集」，每次提供六到八個攤位。

參與的優質青農包括去年同列全國百大青農尖石鄉那羅部落青年徐榮偉、神農獎「傳人」范嘉淇及兄弟同心一起回新豐種稻米、做米食的吳建良和吳建龍等。

販售的農產品有當令友善種植的高冷蔬菜、木耳、香菇、草莓、柑橘、有機雞蛋、優質米及手工農產加工品如客家水粄（碗粿）、奇異果醬等。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（後右四），即日起三週內安排五天，開放縣府一樓大廳給在地優質青農擺攤販賣優質農產品。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（後右四），即日起三週內安排五天，開放縣府一樓大廳給在地優質青農擺攤販賣優質農產品。（記者黃美珠攝）

  • 峨眉鄉農會表示，因為遇到暖冬，桶柑的外觀色澤尚未完全由綠轉為黃澄，使得盛產期延後。（記者廖雪茹攝）

    峨眉鄉農會表示，因為遇到暖冬，桶柑的外觀色澤尚未完全由綠轉為黃澄，使得盛產期延後。（記者廖雪茹攝）

  • 因為遇到暖冬，稱為「年柑」的桶柑成熟慢，峨眉鄉農會以品質為優先，首度將桶柑節訂在農曆年後的二月四、五日舉辦。（記者廖雪茹攝）

    因為遇到暖冬，稱為「年柑」的桶柑成熟慢，峨眉鄉農會以品質為優先，首度將桶柑節訂在農曆年後的二月四、五日舉辦。（記者廖雪茹攝）

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