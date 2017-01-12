〈北部〉大溪高中包商 賠5罹難者各672萬
2017-01-12
〔記者李容萍／大溪報導〕市立大溪高中新建教學圖資大樓工程去年十二月廿一日發生鷹架倒塌，造成五名工人罹難，事發後市府勞動局、法律扶助基金會與被害人保護協會桃園分會協調家屬與承包廠商洽談賠償；居中協調的市議員林志強昨天表示，家屬和包商已達成民事和解共識，包商將賠償每名罹難者六百七十二萬五千元，包含撫卹、精神賠償、喪葬、慰問金等，若加計勞保及國保賠償，每人金額近八百萬元。
林志強表示，五名罹難工人中，有三人的家屬已簽妥和解書並領取賠償金，不幸罹難的廖姓夫妻因兩名兒子未成年，在法扶律師與犯罪被害人保護協會桃園分會的建議下，將待未成年家屬監護權經法院裁定後，再另行與包商簽和解書，他透露，廖姓兄弟的監護權可能交由兩兄弟的姑姑。
林志強說，賠償金圓滿協調後，民事部分已告一段落了，「主要還是幫家屬爭取最大權益、撫平內心傷痛」，剩下的就是包商相關人等的刑事責任，由桃園地檢署偵辦調查中。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃市學生交通車合格標章 2月起實施
市府教育局將加強補習班與兒童課後照顧服務中心的交通車稽查，由於車輛種類繁多、辨識不易，二月起將實施統一的合格標章認證，規定貼於副駕駛座前擋風…
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 花蓮新城深夜追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 葛仲珊徵求煮夫 老媽開女婿條件
- WSBL》台電硬逼加班 國泰嚇出冷汗
- 擔心保護主義危及復甦 世銀下修全球經濟成長
- 《中英對照讀新聞》Madrid bans half of cars from roads to fight air pollution－打擊空污 馬德里禁止半數車輛上路
- 惡法VS.務實 環團看法分歧
- 召妓被俄偷拍？川普斥假新聞
- 血糖檢測糖尿病 指尖滴血驗出
- 超過7成南韓人想移民 主因是這個...
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 國際電玩展1/19開跑 台廠大團結
- 紅髮艾德臉上新疤 竟是公主傷的
- 川普：與蒲亭交好是財富而非麻煩
- 前縣警局長 反年改衝撞警
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 成棒經典賽》施博詠致勝轟 台電晉決賽
- 〈WiFi掃地機器人 降逾萬元〉效率智能+
- 自由廣場》我的「請更正」奮鬥史
- 台片《自畫像》報喜 問鼎鹿特丹影展
- 黨魁選舉 郝：不樂見人頭黨員
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tax increases passed to fund long-term care
- 苗可麗招認卒仔 不當獨行俠
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials monitor passage of ‘Liaoning’
- 雞年紀念套幣 市價上看2000元
- 退休警政高官抗議年改 會場外衝撞被「自家人」法辦
- 朱宗慶接掌國表藝 打造全民文化園區
- 台中流浪狗悲歌 18隻遭毒死
- 吳宗憲欠稅300萬拖過年 賀一航結束6年欠稅人生
- 大同爆量強漲 股價5年來新高
- 楊大正認愛新歡 同居舊愛三人行
- 公布未查證川普文件 美網媒專業被質疑
- 董監若涉內線交易 職位恐不保
- 187INC供養音樂 經營副業各自精采
- 被老公迷姦 檢警找上門才知
- 鼓勵交流 蔡：旅展設邦交國專區
- 本報系董事長吳阿明辭世
- 莫拉萊斯迎蔡總統 盼台續支持公路工程
- NBA》哈登連兩場40分大三元 史上第4人
- 中投、欣裕台暫不收回國有 國民黨提抗告
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉大溪高中包商 賠5罹難者各672萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分