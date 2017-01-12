〈北部〉大溪高中包商 賠5罹難者各672萬

2017-01-12

〔記者李容萍／大溪報導〕市立大溪高中新建教學圖資大樓工程去年十二月廿一日發生鷹架倒塌，造成五名工人罹難，事發後市府勞動局、法律扶助基金會與被害人保護協會桃園分會協調家屬與承包廠商洽談賠償；居中協調的市議員林志強昨天表示，家屬和包商已達成民事和解共識，包商將賠償每名罹難者六百七十二萬五千元，包含撫卹、精神賠償、喪葬、慰問金等，若加計勞保及國保賠償，每人金額近八百萬元。

林志強表示，五名罹難工人中，有三人的家屬已簽妥和解書並領取賠償金，不幸罹難的廖姓夫妻因兩名兒子未成年，在法扶律師與犯罪被害人保護協會桃園分會的建議下，將待未成年家屬監護權經法院裁定後，再另行與包商簽和解書，他透露，廖姓兄弟的監護權可能交由兩兄弟的姑姑。

林志強說，賠償金圓滿協調後，民事部分已告一段落了，「主要還是幫家屬爭取最大權益、撫平內心傷痛」，剩下的就是包商相關人等的刑事責任，由桃園地檢署偵辦調查中。