〈北部〉桃市學生交通車合格標章 2月起實施

2017-01-12

〔記者陳昀／桃園報導〕市府教育局將加強補習班與兒童課後照顧服務中心的交通車稽查，由於車輛種類繁多、辨識不易，二月起將實施統一的合格標章認證，規定貼於副駕駛座前擋風玻璃上，方便家長、學生及稽查人員快速辨識。

教育局終身學習科科長莊尚文指出，市府教育局、警察局與桃園、中壢監理站的聯合稽查，採不固定區域，一週兩次路邊攔查，只要發現超載、變更座椅、逃生門無法開啟等嚴重違規，就會當場裁罰、列管，若已核發標章，也會註銷，防堵不肖業者以不符安全規定的交通車接送學生。

莊尚文表示，接送車分為幼童專用車、租賃車與購置車，僅幼童專用車有黃底紅條塗裝，其他車輛難從外觀辨識，因此決定統一製作標章，租賃車為綠色標章、購置車為紫紅色標章，方便立即辨識。

她說，考量政策剛上路、業者核備車輛的情形還不完整，暫時不會強迫申請，但已函請各國中小協助注意補習班與課照中心的交通車合格情況，也歡迎市民與家長共同監督。

教育局指出，聯合攔查將檢核車輛各項安全設備、車輛牌照是否有效及駕駛人資格等是否符合規定，嚴重違規者將列管並交由監理站裁處；去年攔查的三百四十八輛交通車中，十六輛違規車輛以超載、改裝居多，改裝最高可罰九千六百元、違規超載最高可罰九千元。